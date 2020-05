Prosegue lo slittamento di titoli da parte degli studios causa coronavirus. L’ultimo in ordine cronologico è stato The Purge 5 aka The Forever Purge. Parliamo del quinto film del franchise thriller La notte del giudizio. La Universal ha ufficialmente tolto “The Purge 5” dall’uscita originale del 10 luglio, ricollocando lo show a data da destinarsi. Dopo le uscite on demand di Trolls World Tour e The King of Staten Island durante il lockdown, Universal ha deciso per “The Purge 5” di attendere la riapertura al cinema. Le uscite dirette in digitale decise da Universal hanno causato grandi polemiche in alcune catene di cinema americani. La AMC ha dichiarato che non proietteranno più i film della Universal.

La Notte del Giudizio: la storia del franchise

Il franchise “La notte del giudizio” è iniziato con un thriller del filone “home invasion” nel 2013 per poi proseguire con i sequel Anarchia – La notte del giudizio (2014) e La notte del giudizio – Election Year (2016). Fino ad arrivare al prequel La prima notte del giudizio (2018) e alla serie tv “The Purge” prodotta da Amazon e stoppata dopo due stagioni. La serie era costosa e non è riuscita ad attirare un pubblico sufficiente a giustificarne la produzione.

The Purge aveva registrato un ottimo successo con la prima stagione, ma il pubblico della seconda era calato del 50%. Nel finale della stagione 2 era apparso anche Ethan Hawke, protagonista del film che ha dato origine a tutto. I primi quattro film hanno incassato complessivamente 466milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 36milioni. La saga si concentra sulle 12 ore annuali durante le quali tutte le persone sono libere di commettere qualsiasi tipo di crimine.