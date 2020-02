La petizione per sostituire Amber Heard con Emilia Clarke in Aquaman 2

L’attrice Amber Heard è diventata il bersaglio di una serie di petizioni a seguito di una causa per diffamazione presentata all’ex marito Johnny Depp. I due si sono accusati a vicenda per presunte segnalazioni di abusi domestici, molti dei quali hanno individuato in Amber Heard l’aggressore. Le petizioni sono state fatte affinché l’attrice venga non solo rimossa dalla produzione di Aquaman 2, ma anche dal ruolo di portavoce di L’Oreal.

Anche se non sembra probabile che le petizioni abbiano qualche effetto su Warner Bros. o l’Oreal, ciò non ha impedito ai fan di provarci. Le ultime petizioni lanciate, chiedono in particolare che Amber Heard venga licenziata dalla produzione di Aquaman 2 e che a prendere il suo posto come Mera sia l’attrice Emilia Clarke.

La petizione chiede l’allontanamento di Amber Heard

Questa la petizione attuale che chiede l’allontanamento di Amber Heard da Aquaman 2. “Amber dovrebbe essere sostituita da Emilia Clarke nel ruolo di Mera”. Il motivo sta nel fatto che: “Amber ha accusato falsamente Johnny Depp di averla maltrattata quando si è scoperto che è lei stessa l’abusatrice, nel film/franchise mandererebbe un brutto messaggio”. Così la stoccata finale: “Non dovrebbe giustificare alcun tipo di abuso gli autori di Aquaman”.

La descrizione della petizione continua quindi spiegando perché Emilia Clarke potrebbe rappresentare al meglio Mera. “Amber dovrebbe essere esclusa, dato Emilia ha una chimica molto migliore con Jason e in più si sentono a proprio agio l’una con l’altro”. Inoltre: “Emilia è anche la preferita dalle persone avendo una buona pubblicità e non essendo coinvolta in accuse”. E si conclude: “Incredibilmente calorosa e premurosa è il tipo di persona che i bambini possono guardare”. Scopriremo nei prossimi mesi se questa serie di petizioni porterà al licenziamento dell’attrice. Ricordiamo che il sequel di Aquaman è atteso nei cinema degli Stati Uniti il 16 dicembre 2022.