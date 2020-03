La Russia censura il personaggio LGBTQ di Onward – Oltre la Magia

Nel nuovo film Pixar Onward – Oltre la magia la Disney ha finalmente deciso di introduttore il primo personaggio esplicitamente LGBTQ in un suo show. Si chiama Specter ed è una poliziotta che palesa la sua relazione con un’altra donna. Una vera e propria novità che in Russia non è ammessa. Secondo quanto riportano The Moscow Times e Kinopoisk.ru, il personaggio di Specter verrà infatti modificato. Nella versione russa non si farà riferimento a una «fidanzata», ma a un più generico «partner», sorvolando sul genere. La Russia non è nuova a queste iniziative avendo già fatto cadere il taglio della censura su diversi film internazionali. Basti pensare ad Avengers – Endgame, sempre della Disney, e Rocketman. il biopic sulla vita di Elton John con Taron Egerton come protagonista.

How many "first openly gay" characters has Disney made already? https://t.co/lBi5NKg0EI — certified catboy (@renazyk) February 21, 2020

Onward – Oltre la magia uscirà in Italia il 5 Marzo

Una spiegazione sulla scelta della Russia arriva da Kinopoisk: “È possibile che la divisione locale della Disney abbia voluto evitare problemi inutili con l’uscita del film”. Ricordando inoltre che nel 2013 la Russia ha emanato una legge contro la «propaganda omosessuale» che ha generato sdegno nella comunità internazionale.

Ricordiamo che Onward – Oltre la magia, diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae arriverà nelle sale italiane il 5 marzo. Ambientato in un mondo fantasy suburbano, segue le vicende di due giovani fratelli elfi, Ian e Barley. I due che si proiettano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia. Nella versione italiana, le voci dei protagonisti comprendono quelle di Sabrina Ferilli, di Fabio Volo e David Parenzo.

Presentando la pellicola a Roma nei giorni scorsi, il regista Dan Scanlon ha così commentato il progetto, spiegando che si tratta di una storia molto personale per lui. Queste alcune considerazioni: “La storia è ispirata al rapporto con mio fratello e al legame con nostro padre, che è venuto a mancare quando avevo circa un anno. Lui è sempre stato un mistero per noi”.