La saga di Twilight non è conclusa: ecco Midnight Sun...

La saga di Twilight si arricchisce di un nuovo libro: Midnight Sun. L’autrice, Stephenie Meyer, ha rivelato sul suo sito e in una clip di Good Morning America che la pubblicazione avverrà negli Stati Uniti il 4 agosto. Il romanzo narrerà la storia di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen, con uno sguardo al suo passato.

Twilight, Midnight Sun

Twilight ritorna dopo 15 anni dall’uscita del primo libro. La serie era composta fino a poco fa da quattro volumi, tutti trasposti sul grande schermo. Narra le vicende di Bella Swan, giovane appena trasferitasi nella città di Forks al seguito del padre separato. A scuola farà la conoscenza con Edward Cullen, vampiro appartenente ad una famiglia di vampiri che possono camminare sotto il sole, risplendono e amano il baseball.

I due si innamorano, ma numerose avversità e incomprensioni li tengono separati. Un altro personaggio importante è Jacob, il lupo mannaro che insieme ad Edward si contende il cuore di Bella (e delle numerose fan di diverse età). Al cinema i personaggi sono stati interpretati da Kristen Stewart (Bella), Taylor Lautner (Jacob) e Robert Pattinson (Edward in questa saga, Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco e l’Uomo Pipistrello in The Batman).

L’autrice aveva annunciato, dopo il successo della serie, che aveva intenzione di riscrivere la storia dal punto di vista di Edward. Qualche capitolo era stato rivelato su internet, ma sono passati dodici anni dall’uscita dell’ultimo libro, Breaking Dawn. Ecco le parole della Meyer a Good Morning America.

“Buongiorno America e buon giorno a tutti i lettori di Twilight che stanno guardando. È un momento folle questo, non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire il libro. Ma alcuni di voi hanno aspettato per così tanto tempo che non mi sembrava giusto farvi aspettare ancora.“