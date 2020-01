La scimmia del nuovo cortometraggio Netflix di David Lynch è Marcel di Friends

Per festeggiare il suo 74° compleanno, il poliedrico artista David Lynch ha diretto un cortometraggio disponibile su Netflix dal titolo What Did Jack Do?.

La pellicola, di circa 17 minuti, vede Lynch nei panni di un detective intento ad interrogare una scimmia parlante sospettata di omicidio. Ma noi abbiamo già visto questa scimmia da qualche parte… Dove?

David Lynch e la scimmia parlante

Il sito americano di TV Guide ha confermato che la scimmia co-protagonista del corto di Lynch è veramente il primate che ha interpretato Marcel, la scimmia cappuccino di Ross Geller nella serie Friends.

Il dubbio è arrivato ai fan quando, nonostante nel corto di David Lynch il volto della scimmia è stato modificato con una bocca umana, e che non viene minimamente menzionata nei titoli di coda, il pubblico ha cominciato a chiedersi se potesse essere veramente lei. Gli addestratori dell’animale (presenti nei titoli di coda), sono stati dunque interrogati riguardo a questa curiosità, confermando che… si, la scimmia del nuovo corto di Lynch è proprio Marcel di Friends, e si chiama Kate.

Ultimamente la vita attoriale di Kate ha raggiunto un’ottima impennata, considerando che oltre a collaborare con Lynch, ha partecipato all’episodio pilota della nuova serie fantascientifica Y: L’ultimo uomo sulla terra.

Sebbene i fan di Friends abbiano sicuramente imparato ad amare Marcel nello show, Katie non era apparentemente la co-protagonista preferita di David ‘Ross Geller’ Schwimmer. Come ha detto Matt LeBlanc (l’attore che interpretava a Joey Tribbiani) al Jimmy Kimmel nel 2019, “David è quello che ha dovuto lavorare di più con Kate, e ogni volta che ne aveva a che fare era come se dicesse ‘Ancora una volta con la scimmia?’”.

Kate non sembra cambiata molto nonostante siano passati ben venti anni tra l’uscita della serie Friends e il corto di Lynch, ma se i fan volessero trovare qualche piccolo cambiamento nel suo volto, possono gustarsi le due opere, entrambe ancora disponibili su Netflix.