La serie Disney+ su Cassian Andor ha un nuovo showrunner...

La serie dedicata a Cassian Andor avrà come showrunner Tony Gilroy che sostituisce Stephen Schiff. Lo show esplorerà il passato di Cassian e vedrà anche il ritorno di Alan Tudyk nelle vesti del droide K-2SO. Inizialmente il debutto della serie era previsto nel 2021 sulla piattaforma Disney+ , tuttavia la complicata situazione del settore televisivo e cinematografico potrebbe obbligare a un posticipo.

Cassian Andor e le dichiarazioni di Diego Luna sulla serie

Il capitano Cassian Jeron Andor è un personaggio immaginario del franchise di Star Wars interpretato dall’attore messicano Diego Luna nel film Rogue One del 2016. È un pilota, ufficiale dell’intelligence per la Ribelle Alleanza e leader di Rogue One, un’unità ribelle che tenta di rubare i piani alla Morte Nera, un’arma abbastanza potente da distruggere un pianeta.

Cassian appare nel romanzo cinematografico di Rogue One di Alexander Freed. Appare anche in Star Wars: Secrets of the Empire, un’esperienza di realtà virtuale prodotta da ILMxLAB e The VOID per Disneyland Resort e Walt Disney World. Diego Luna riprende il suo ruolo di Cassian fornendo indicazioni sulla missione e consegnando ordini durante l’esperienza. Ricordiamo che Diego Luna è un attore, regista, sceneggiatore produttore cinematografico e attivista messicano. È diventato popolare nel suo paese dopo avere interpretato il personaggio di Tenoch in Y tu mamá también – Anche tua madre. Film culto di Alfonso Cuarón che gli valse il Premio Marcello Mastroianni alla 58ª Mostra cinematografica di Venezia.

Diego Luna, di recente, ha parlato della serie: “Si tratta di un approccio diverso alla storia, che racconta come determinate cose sono successe. Non si tratta solo di ciò che accade, ma di come: alla fine è quello che abbiamo visto anche in Rogue One”. Luna ha poi concluso: “Conoscete il finale, ma non sapete come ci si è arrivati: raccontarlo è la sfida che abbiamo di fronte ancora una volta, ed è una cosa entusiasmante”.