La serie su Obi-Wan Kenobi si farà, smentiti i rumor sulla cancellazione

Smentite le voci sulla possibile cancellazione della serie su Obi-Wan Kenobi. Una fonte autorevole ma segreta, vicina alla produzione della serie, ha rivelato a Comicbook.com che la serie si farà. Le voci erano circolate da venerdì sui social media, ad opera anche di giornalisti esperti del settore. La maggior parte dei tweet sono stati cancellati, ma il rumor ha continuato a diffondersi innescando una serie di nuovi tweet.

Obi-Wan Kenobi, la serie si farà

Ewan McGregor has exited the ‘OBI-WAN’ Disney+ series due to creative differences. (Source: @disneyplus) pic.twitter.com/Dr5WIBto9J — DiscussingFilm (@DicsussingFilm) January 15, 2020

La serie era stata annunciata alla D23 Expo quest’estate. Ewan McGregor aveva confermato la sua presenza nella serie, che inizialmente sarebbe dovuta essere un film. Il progetto della Disney però è stato modificato dopo l’uscita di Solo: A Star Wars Story: l’insuccesso di pubblico ha portato la Lucasfilm a rivedere la sua politica sugli spin-off. Questo non ha fermato la Disney dal presentare, sempre nella stessa occasione, The Mandalorian, serie che sta conquistando il pubblico grazie al grazioso Baby Yoda.

In una intervista passata a Discussing Film, lo scrittore Hossein Amini ha dichiarato che la serie sarà composta da sei episodi. L’autore si è calato nei panni del maestro jedi, immaginando il suo stato d’animo dopo gli eventi dell’Episodio III. “C’è così tanto in mezzo [fra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza] che non è stato esplorato. L’idea di poter scoprire il viaggio di un personaggio, aggiungendo la politica, la vastità dell’impero e tutto ciò che ne consegue, è emozionante. Sembra un periodo perfetto nella storia [di Star Wars] e a volte è duro farlo in due ore. A volte nei film di due ore c’è l’imperativo per cui l’azione e la trama devono procedere velocemente, quindi andare di scena d’azione in scena d’azione. Ci sono molti aspetti dello storytelling che trovo interessanti.“

Le riprese della serie di Obi-Wan Kenobi, sopravvissuta ai rumor sulla sua cancellazione, dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020.