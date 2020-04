La sesta stagione di Lucifer è in forse?

Warner Bros e Netflix sembrano decisamente aperti per un rinnovo di Lucifer, ma indiscrezioni vogliono la sesta stagione in pericolo. Il protagonista Tom Ellis avrebbe messo in discussione il progetto a causa del compenso previsto per il suo ritorno. Il rumor, riportato a TV Line da una fonte anonima, evidenzia una situazione spinosa. L’offerta di Warner Bros. non avrebbe soddisfatto Ellis che, per un ritorno eccezionale, ambiva ad un compenso molto più alto. È anche possibile che il contratto sia già stato stipulato, ma l’attore abbia voluto rivedere i termini.

Tom Ellis punterebbe ad un ingaggio importante

Stando ai rumor, gli studios hanno aumentato l’offerta in più di una occasione, ma i continui rifiuti di Tom Ellis hanno finito per spazientire gli investitori del progetto. “Tutti vogliono che Tom sia felice, ma a tutto c’è un limite, ed è stato raggiunto“, ha dichiarato infatti l’insider. Per il momento non ci sono stati commenti ufficiali dalle parti coinvolte. Nei prossimi giorni capiremo se si tratta solo di una indiscrezione senza fondamento o se davvero si rischia la rottura decisiva.

Lucifer è una serie televisiva statunitense di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica sviluppata da Tom Kapinos trasmessa per la prima volta sul canale americano Fox dal 25 gennaio 2016. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television. Costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo, pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman.

In Italia, la serie va in onda a partire dal 27 ottobre 2016 su Premium Action e da dicembre 2017 Netflix Italia offre la prima e la seconda stagione in streaming. In chiaro viene trasmessa su Italia 1 dall’11 febbraio 2018. L’associazione americana One Million Mom, un’organizzazione cristiana no-profit, ha deciso di indire una petizione contro Lucifer. Secondo l’associazione la serie “è spiritualmente pericolosa; glorifica Satana come se fosse una persona in carne e ossa apprezzabile e che si preoccupa degli altri”.