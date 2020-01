La Sirenetta dovrebbe iniziare la produzione ad Aprile e sembra che l’adattamento live-action sia pronto per completare il cast con gli interpreti della famiglia di Ariel. Un rapporto di The DisInsider afferma che lo studio ha iniziato a scegliere le sorelle di Ariel. Alcuni nomi citati nel rapporto sono Zendaya, Keke Palmer e la sorella di Halle Bailey, Chloe. Un’altra nota poterebbe, invece, a Gugu Mbatha-Raw per il ruolo della madre di Ariel, Athena.

Il cast dovrà completarsi rapidamente visto che la produzione inizierà a breve. Ci saranno alcune modifiche alla narrativa generale della storia come spiegato da Daveed Diggs, uno degli attori nella versione live-action. Queste le sue parole: “Alcuni degli aggiornamenti che hanno apportato alla storia sono davvero importanti per ridare potere ad Ariel”.

La Sirenetta, cast e dettagli del live-action

Il film, diretto da Rob Marshall, vede nel cast anche Halle Bailey nei panni della principessa sirena Ariel, Melissa McCarthy nei panni di Ursula. Oltre a Javier Bardem come Re Tritone e Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric. Ricordiamo che La Sirenetta (The Little Mermaid) è un film d’animazione prodotto da Walt Disney Feature Animation e diretto da Ron Clements e John Musker. Il tutto si basa sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.

Distribuito dalla Buena Vista Pictures, il lungometraggio uscì nelle sale il 14 novembre 1989, ed è il 28º Classico Disney. Nel corso della sua prima distribuzione, incassò 84 milioni di dollari nel Nord America, e fino ad oggi ha raggiunto un incasso totale di 211 milioni di dollari. Nel corso degli anni c’è stato un adattamento teatrale del film con un libro di Doug Wright. Oltre a canzoni di Alan Menken e il nuovo paroliere Glenn Slater esordì a Denver nel luglio 2007 e iniziò le esibizioni a Broadway il 10 gennaio 2008. La Sirenetta è stato considerato da alcuni come “il film che ha portato Broadway nei cartoni animati”