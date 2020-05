La Società Segreta dei Principi Minori farà presto il proprio debutto sulla piattaforma di streaming Disney+, ma già da oggi è disponibile il suo primo trailer. Il film porta gli spettatori in un racconto che prende ispirazione dalle avventure dei supereroi, per incrociarle con il mondo della nobiltà.

La Società Segreta dei Principi Minori, ecco il trailer del film

Al centro di questa pellicola troviamo Sam, adolescente della famiglia reale di Illyria, che lentamente sviluppa dei superpoteri. L’origine di queste capacità è curiosa: si tratta di un tratto genetico, che tuttavia si attiva solamente nei secondogeniti di discendenza reale, appunto i Principi Minori del titolo. La ragazza però è insofferente del proprio ruolo e della posizione che occupa. I suoi desideri son ben lontani dai compiti della famiglia reale e preferirebbe dedicarsi al mondo del rock con l’amico Mike o tuffarsi in folli avventure notturne.

Per via di questo suo comportamento, la Regina Catherine decide di mandare Sam in un collegio estivo. Qui la ragazza farà la conoscenza di Tuma, Roxana, January e Matteo tutti Principi Minori e tutti alle prese con le proprie abilità speciali.

Proprio per questo motivo saranno invitati a entrare in una società segreta, impegnata nella missione di mantenere la pace nel mondo. Guidati da James, il loro istruttore in questo nuovo compito, dovranno lavorare insieme e imparare a usare al meglio i propri poteri.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questa nuova pellicola in arrivo su Disney+? Come vi sembra il trailer de La Società Segreta dei Principi Minori?