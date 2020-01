La Space Force USA rilascia un commento sul nuovo logo

Il logo della Space Force americana ha dato origine ad una serie di commenti su Twitter a causa della sua somiglianza con quello di Star Trek. Ieri, 25 gennaio 2020, la Space Force si è espressa su questi commenti tramite la sua pagina Facebook. Il corpo militare non ha citato né Star Trek né la Flotta della Federazione, ma ha spiegato come è stato creato il simbolo.

I loghi a confronto

Trump just announced the new logo for the Space Force. The other is Star Trek Starfleet Command. pic.twitter.com/S7NeYdjR4C — Jim Acosta (@Acosta) January 24, 2020

“Il sigillo ufficiale della U. S. Space Force è stato rivelato il 24 gennaio 2020 dal Presidente. La creazione del logo della U. S. Space Force è un tributo al nuovo Servizio Armato che organizza, addestra ed equipaggia le forze spaziali in modo da proteggere gli interessi nello spazio degli Stati Uniti e degli alleati e fornisce capacità spaziali alle forze congiunte. Il logo della Space Force americana onora la fiera storia del Dipartimento dell’Air Force e il record, mantenuto a lungo, di fornire le migliori capacità spaziali al mondo. Il simbolo delta, l’elemento di design centrale nel simbolo, è stato usato per la prima volta nel 1942 dall’Esercito e dall’Areonautica americana. È stato usato nella primissima organizzazione degli emblemi dell’Air Force spaziale nel 1961. Da allora il simbolo delta è stato la caratteristica principale negli emblemi della comunità militare spaziale.“

Questa è la dichiarazione ufficiale della Space Force. Ricordiamo anche che il logo di Star Trek è stato creato dal disegnatore William Ware Theiss e dal creatore del franchise Gene Roddenberry nel 1964. Star Trek ha debuttato nel 1966. Nel 1982, il predecessore della Space Force, l’Air Force Space Command, ha adottato uno scudo con la delta come simbolo. Star Trek ufficialmente non ha niente a che fare con questi loghi, ma non si può escludere un’influenza, seppur minima. Anche perché, a nostro modesto avviso, non è solo la delta ad essere tirata in ballo: anche il pianeta dietro al simbolo e l’orbita che gli gira intorno hanno una somiglianza inquietante con Star Trek.

Senza contare che non è la prima occasione in cui la Space Force cita la serie televisiva fantascientifica, seppur vagamente. In occasione del trasferimento alla Space Force, una delle sue unità è stata ribattezzata Space Operation Command, o SPOC.