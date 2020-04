La storia del prossimo Avengers partirà con Captain Marvel 2...

Un paio di settimane fa i Marvel Studios hanno ufficialmente confermato la data di uscita di Captain Marvel 2, prevista per l’8 luglio 2022. Il primo film ha incassato oltre 1 miliardo di dollari, nonostante lo scetticismo iniziale, cosa che ha acuito la curiosità in merito al secondo capitolo. Al momento non ci sono indicazioni su quella che sarà la trama, tuttavia, stando a quanto spiega l’insider Jeremy Conrad, questo secondo capitolo avrà un ruolo molto importante per il prossimo film sugli Avengers.

Secondo il sito MCU Cosmic, Captain Marvel 2 potrebbe essere la prima colonna portante di New Avengers: il paragone che viene fornito per comprendere questa prospettiva è il modo in cui Captain America: Civil War ha posto le basi per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Inoltre il motivo per cui non è ancora stato scelto un regista per il film con Brie Larson è che, come fu per i Russo, chi sarà selezionato avrà anche l’opportunità di passare a New Avengers. Proprio come nei fumetti, sembra che potremmo avere più team di supereroi nell’MCU.

Captain Marvel ha fatto registrare incassi importanti

Ritornando a Captain Marvel 2 la pellicola vedrà Brie Larson rivestire i panni della supereroina da lei già interpretata nel 2019 nei film Captain Marvel e Avengers: Endgame. Ricordiamo che il primo capitolo è un film co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, rilasciato in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD il 26 giugno 2019. Lo show ha fatto registrare incassi importanti. Basato sul personaggio fumettistico della Marvel Comics Carol Danvers, è il ventunesimo film del Marvel Cinematic Universe. Il cast include Brie Larson nel ruolo di protagonista, accompagnata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace. Oltre a Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law.