Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova e attesissima serie spagnola La Templanza. Basata sul romanzo di María Dueñas, conterà 10 episodi da 50 minuti e sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2021. La serie è ambientata alla fine del XIX secolo.

La Templanza, il trailer ufficiale è ora disponibile

Amazon Prime Video ha rilasciato il poster e il trailer ufficiale della nuova serie spagnola La Templanza. Interpretata da Leonor Watling e Rafael Novoa, conterà 10 episodi da 50 minuti l’uno e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video. Il cast è costituito da più di 130 attori. La serie tv è un drama romantico ambientato alla fine del XIX secolo che racconta la storia di Soledad Montalvo (Leonor Watling) e Mauro Larrea (Rafael Novoa). Lo show è basato sul romanzo di successo di María Dueñas. La scrittrice è già conosciuta per un altro libro, El tiempo entre costuras, a cui è stata poi ispirata la serie tv The Time in Between.

“Adattare un romanzo come La Templanza ha richiesto un grande sforzo produttivo. Per essere al livello del lavoro di María Dueñas è stato molto importante essere rigorosi nel lavoro sui personaggi e nella progettazione del set. Abbiamo girato per più di 5 mesi in diverse location con 215 set tra Cadice, Jerez de la Frontera, Tenerife, Dublino, Madrid e Toledo. Un eccellente team tecnico di oltre 300 professionisti è riuscito a rendere l’atmosfera della serie fedele a quella del romanzo. La Spagna è diventato uno dei migliori palcoscenici d’Europa e offre la possibilità di mettere insieme grandi team tecnici e di ricreare in svariati luoghi set che richiamano varie parti del mondo.” ha dichiarato Tedy Villaba, Executive Producer di Boomerang TV.

La trama e data di uscita

I due protagonisti della storia, Soledad Montalvo e Mauro Larrea, vivono alla costante ricerca del proprio posto nel mondo. Entrambi si ritroveranno a dover affrontare diverse avversità ma il loro imprevedibile incontro cambierà i loro destini per sempre. Vedremo tumultuose comunità di minatori messicani dell’800, passando attraverso i salotti più esclusivi dell’alta società londinese, fino ad arrivare nella Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano i vigneti più ricercati. La Templanza sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video a partire da venerdì 26 marzo 2021.