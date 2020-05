La Torre Nera: ecco quali erano i piani per la serie cancellata da Amazon

Nonostante sia stata in fase di sviluppo per quasi quattro anni, all’inizio dell’anno è stato riferito che Amazon avrebbe cancellato la serie tv sulla storia de La Torre Nera, l’adattamento televisivo del libro di Stephen King. Considerando il lungo periodo di tempo in cui lo showrunner della serie Glen Mazzara è stato impegnato per lo sviluppo dello show, non dovrebbe essere una sorpresa apprendere che aveva dei piani importanti per la serie. “La prima stagione si è conclusa con la morte di Susan”, ha detto infatti Mazzara nell’ultimo episodio di The Kingcast.

Glen Mazzara svela che le prime tre stagioni si focalizzavano su Roland Deschain

In seguito Glen Mazzara ha confermato che gran parte delle prime tre stagioni si sarebbero concentrate sul giovane Roland Deschain. “La storia del pilot si concentrava su Roland nel deserto. L’Uomo in Nero fuggiva e il pistolero lo inseguiva”, ha esordito. Per poi spiegare che: “In questa versione insegue Marten perché era stato con Gabrielle, la madre di Roland, e lui aveva giurato di vendicarsi. Nei libri, Roland ottiene le sue pistole per uccidere Marten, e poi quest’ultimo scompare misteriosamente dal racconto”.

Lo sceneggiatore ha poi aggiunto: “Quindi qui lo insegue nel deserto e finisce ad Hambry, dove incontra Susan. Nell’episodio c’è spazio anche per la Festa della Luna Baciante e lei viene presentata al sindaco, per poi incontrare Roland sulla strada”. Glen Mazzara ha poi continuato la sua analisi raccontando dettagli riguardo al collegamento con il film. “Quando abbiamo capito che la strada per il franchise cinematografico non era praticabile, e che non sarebbe neanche continuato, abbiamo capito che avevamo a disposizione l’intera storia”. Le strade erano due: “Dovevamo scegliere: torniamo alle origini e iniziamo con The Gunslinger oppure iniziamo a raccontare la storia in maniera lineare e interrompiamo la narrazione per fare spazio allo spaccato de La Sfera Del Buio nella stagione 4 o 5?“

Mazzara ha svelato anche i suoi piani riguardo le successive stagioni de La Torre Nera. La prima stagione, infatti, si sarebbe dovuta concludere con la morte di Susan e continuare con la morte di Gabrielle nella seconda stagione. La caduta di Gilead avrebbe invece occupato la terza stagione.