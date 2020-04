L’albo estivo di Rat-Man sarà “L’Inafferrabile Rat-Man”

Si avvicina l’uscita di “L’Inafferrabile Rat-Man“, il nuovo albo estivo di Rat-Man. Per chi non sapesse cos’è un “albo estivo” di Rat-Man, si tratta di una pubblicazione speciale che ripropone storie del nostro amato supereroe poco note o riviste per l’occasione. Come suggerisce il nome, si tratta di una pubblicazione estiva.

Con un post sulla propria pagina Facebook “Leo Ortolani Official and Gentleman” , l’autore Leo Ortolani ci svela alcuni particolari del prossimo albo estivo. Anzitutto il fumettista conferma il periodo d’uscita: luglio 2020. Ortolani ci rivela inoltre le tre storie che saranno inserite in questo albo: “L’Ultimo Spettacolo”, “Il Bacio della Morte” e “La Belva in Noi”. Quest’ultima storia sarà rivista per la pubblicazione nell’albo.

Con una foto contenuta nel post, Ortolani ha anche mostrato il disegno che farà da copertina all’albo. Si tratta di un’immagine di Rat-Man in fuga, che lascia cadere alcuni pop corn da un contenitore come quello che si prende di solito al cinema. Alle sue spalle, una suadente donna mascherata ed un uomo con artigli che spuntano dalle mani. Insomma, tre richiami alle altrettante storie contenute nell’albo.

Segnamo con un pennarello rosso il mese di luglio sul calendario. Poi andiamo in cucina e prepariamo dei pop corn. Infine sediamoci comodamente sul divano, in paziente attesa. Oppure su una poltrona, visto il tema molto cinematografico di questa pubblicazione.

Pronti per flettere i muscoli ed essere nel vuoto?

Aspettiamo altre notizie riguardo il nuovo albo estivo di Rat-Man!