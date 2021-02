Lamù arriva in home video grazie a Koch Media, insieme a molte novità

Lamù sta per tornare, grazie ai titoli in arrivo per l’home video di Koch Media. Ma la ragazza spaziale non è da sola: arriva il reality show che diventa horror Funhouse, il documentario sulla giovane ambientalista I Am Greta e moltissime altre novità

Lamù torna in TV, grazie all’home video Koch Media

Anime Factory è un brand di Koch Media che si occupa di portare il meglio dell’animazione giapponese in Italia. Nel 2014 ha lanciato nelle sale italiane Capitan Harlock – L’Arcadia della mia giovinezza. E da allora ha portato nelle nostre case almeno due titoli all’anno.

Dal 25 marzo ne porta un’altra, unica: Lamù – La Ragazza dello Spazio. In occasione del quarantesimo anniversario della messa in onda, arrivano in DVD e Blu-Ray alcuni degli episodi più belli della serie. Questo è il terzo volume della serie portato in Italia da Koch Media.

La Terra è minacciata da una razza di alieni invasori che lasciano una sola possibilità di scampo: se il giovane Ataru Moroboshi riesce a rincorrere con successo la bellissima Lamù, gli alieni ritirano le proprie astronavi pacificamente. Ataru, incredibilmente, ce la fa. Ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere a casa sua a tempo indeterminato!

Ma oltre alla serie, Koch Media lancia il DVD e il Blu-Ray di Lamù – Always My Darling, l’ultimo film dell’iconica ragazza dello spazio.

Le altre novità del catalogo Koch Media

Sono davvero tanti i titoli distribuiti da Koch Media. Infatti potete trovare:

Funhouse: otto influencer e celebrità partecipano a un reality show condotto da un “tenero” panda. Ma presto si accorgono che il voto del pubblico è più letale di quanto pensassero. Arriva il 25 marzo

otto influencer e celebrità partecipano a un reality show condotto da un “tenero” panda. Ma presto si accorgono che il voto del pubblico è più letale di quanto pensassero. Arriva il 25 marzo I Am Greta: il documentario sulla giovane ambientalista che ha riscosso le coscienze di molti arriva in un packaging per il DVD e Blu-Ray al 100% green.

il documentario sulla giovane ambientalista che ha riscosso le coscienze di molti arriva in un packaging per il DVD e Blu-Ray al 100% green. Alien OutPost: una troupe di documentaristi viaggia verso un avamposto alieno sulla Terra.

una troupe di documentaristi viaggia verso un avamposto alieno sulla Terra. Meteoheroes: arriva il secondo volume in edizione tutta green del cartone animato per bambini che amano la scienza.

arriva il secondo volume in edizione tutta green del cartone animato per bambini che amano la scienza. Hey Duggee: la serie BBC sulle avventure del cane più amato dai bambini.

Trovate tutti i titoli sulla pagina del sito di Koch Media dedicato all’home video. Se ve le siete perse, qui trovate tutte le novità lanciate da Koch Media in home video nel mese di febbraio.