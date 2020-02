Lana Condor sta facendo pressioni sui Marvel Studios per il ritorno di Jubilee

Nel corso di una recente intervista, l’attrice Lana Condor ha spiegato che le piacerebbe rivestire i panni di Jubilation Lee o Jubilee. Al portale TheWrap ha infatti manifestato tutta la sua ammirazione: “È un personaggio fantastico e penso che ora sia il momento perfetto per darle quello che merita, quindi mi piacerebbe molto tornare ad interpretarla e fare altro con lei”. Tuttavia, nel corso dell’intervista, la Condor ha anche affermato di non essere stata contattata dai Marvel Studios per parlare dell’eventualità di tornare ad interpretare Jubilee in un futuro progetto dell’Universo Cinematografico Marvel, e questo nonostante il fatto che abbia fatto presente le grandi potenzialità del personaggio. Queste le sue parole: “Non sono stata contattata dalla Disney ma ho visto alcuni registi l’altra notte ed ho detto loro ‘Ehi… non dimenticatevi di lei”.

Chì è Jubilee?

Jubilee, il cui vero nome è Jubilation Lee, è un personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont (testi) e Marc Silvestri (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. È apparsa la prima volta in Uncanny X-Men n. 244 nel maggio del 1989. È conosciuta anche come Wondra. Jubilee crebbe a Beverly Hills, in California, fino a quando i suoi genitori vennero uccisi. Venne affidata ai servizi sociali ma scappò dalle persone che badavano a lei. Si rifugiò in un centro commerciale in cui fece dei furti per sopravvivere. Quando le guardie la sorpresero lei scatenò i suoi poteri mutanti, attirò l’attenzione di un cacciatore ma venne salvata da una squadra di X-Men composta da Tempesta, Rogue, Psylocke e Dazzler.

In seguito si unì agli X-Men e divenne compagna d’avventura di Logan. Fece parte di Generation X, un gruppo di mutanti della sua età che si addestravano per diventare X-Men. Jubilee è stata interpretata da Heather McComb nel film per la televisione Generation X. Infine è apparsa in X-Men: Apocalypse ed è stata interpretata da Lana Condor.