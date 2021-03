Laterza lancia il nuovo sito web, ricco di approfondimenti gratuiti...

Gli Editori Laterza annunciano l’arrivo del nuovo sito web ufficiale, firmato da Latte Creative. Uno spazio virtuale in cui oltre al catalogo completo di libri di ogni genere trovate anche podcast e articoli che approfondiscono temi e autori.

Laterza lancia un nuovo sito web

Il catalogo della casa editrice Laterza era già ricco e variegato ma il nuovo sito web lo rende ancora più approfondito e completo. Infatti oltre ai libri trovate moltissimo materiale per l’approfondimento, tutto gratuito. Podcast, articoli e molti altri materiali che possono farvi conoscere gli autori e regalano nuova vita ai libri.

Ma la rivoluzione del sito è anche grafica: trovate header e sezioni più colorate, con frasi e citazioni, oltre che foto storiche che arricchiscono l’esperienza.

Un sito pensato per i lettori

Laterza ha deciso di pensare prima di tutto a quello che vorrebbero i suoi lettori. Persone con l’attitudine alla lettura e all’approfondimento, che vanno sempre in fondo quando qualcosa suscita il loro interesse. Per questo motivo hanno creato un’esperienza multimediale ricca ma anche fruibile. Infatti gli utenti possono persino personalizzare alcune sezioni per visualizzare libri, notizie ed eventi con dinamicità e in base alle proprie preferenze personali.

Molta attenzione anche dal punto di vista tipografico (potevamo aspettarci diversamente da una casa editrice come Laterza?). Nelle titolazioni trovate un carattere moderno e lineare, mentre il testo corrente ha un aspetto più morbido e leggibile. La palette cromatica prevede l’uso di tre colori per accompagnare il classico rosso laterziano.

Al nuovo sito Laterza.it ha lavorato l’agenzia di comunicazione Latte Creative specializzata in comunicazione del terzo settore, della cultura e delle istituzioni. Nel team di lavoro, con la direzione artistica di Andrea Pinchi, i designer Antonella Romano e Luca Morano, la project manager Claudia Conte, i coder Alessandro Tilli, Andrea Novi e Leonardo de Luca.

Se siete appassionati di lettura non potete perdervi il nuovo sito (o la nostra sezione Letteratura e Fumetti).