Laurel Marsden si aggiunge al cast di Ms. Marvel

L’attrice Laurel Marsden è entrata a far parte del cast di Ms. Marvel. THR riferisce che Laurel Marsden (Quibi’s Survive) si è unita al cast nel ruolo di Zoe Zimmer (la Marvel ha rifiutato di commentare la notizia). Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy, Ms. Marvel vede Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel. oltre a Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur. Completano il cast Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha. La serie sarà trasmessa in streaming su Disney + alla fine del 2021.

Brie Larson parla di Ms. Marvel

La serie originale dei Marvel Studios è incentrata su Kamala Khan, una pakistana-americana di 16 anni cresciuta a Jersey City. Una studentessa, appassionata giocatrice e vorace scriba di fan fic, Kamala ha un’affinità speciale per i supereroi, in particolare per Captain Marvel. Tuttavia, fatica ad adattarsi a casa e a scuola, finché non ottiene lei stessa quei super poteri che tanto ammira. “Mi sento come se lei fosse il futuro”, aveva detto in precedenza la star di Captain Marvel Brie Larson a ComicBook.com. “Quindi, quando mi è stato chiesto del futuro dell’MCU, o del futuro della serie Captain Marvel, voglio stare con lei.”

Come hanno ipotizzato alcuni fan, Matt Lintz potrebbe interpretare il ruolo di Bruno Carrelli, il migliore amico di Kamala. Nei fumetti, Bruno è amico d’infanzia di Kamala e il suo confidente più intimo. Inoltre è una delle prime persone a sapere che Kamala è segretamente Ms. Marvel. Bruno ha anche una storia piuttosto accattivante a sé stante: è un impiegato del minimarket Circle Q che Kamala frequenta, e ha anche un QI geniale di 170.