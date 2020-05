Uno speciale discorso per i laureati 2020 arriverà su YouTube...

La classe 2020 dei laureati sarà davvero molto particolare. A causa del Coronavirus tantissime strutture in tutto il mondo sono chiuse e le sessioni si sono spesso svolte online negli ultimi mesi. E in America ci si prepara alla cerimonia di presentazione dei laureati in maniera davvero molto speciale, con un evento dedicato che debutterà presto su YouTube con ospiti di grande caratura.

La classe 2020 dei laureati omaggiata dagli Obama e tanti altri

Dear Class of 2020 sarà un’occasione unica con cui YouTube ha deciso di celebrare l’occasione. Nel corso dell’evento saranno tantissime le personalità da ogni settore che interverranno per fare il tradizionale discorso di presentazione o per delle esibizioni dedicate. L’appuntamento è previsto per il prossimo 6 giugno e scorrendo la scaletta è già molto ricca.

A dare il via al tutto saranno due figure importantissime per la vita pubblica americana. Il primo omaggio ai laureati 2020 degli Stati Uniti sarà infatti quello dell’ex-Presidente Barack Obama e della moglie Michelle. La coppia terrà un discorso per celebrare il traguardo raggiunto e, tramite l’iniziativa Reach Higher di quest’ultima, proporranno un’intera ora di contenuti che darà il via all’evento.

Dopo di loro toccherà a grandi nomi dell’industria come il CEO di Google Sundar Pichai, ma anche della politica. Sono già infatti previsti interventi da parte dell’ex-Segretario della Difesa Robert M. Gates e dell’ex-Segretario di Stato Condoleeza Rice. A questi si aggiungerà il discorso di Malala Yousafzai, celebrata attivista pakistana, Premio Nobel per la Pace nel 2014.

Non mancheranno poi esponenti del mondo musicale. Si va da Lady Gaga al celebratissimo gruppo musicale sudcoreano BTS. questi ultimi si esibiranno anche in una speciale performance che darà il via a un vero e proprio party virtuale dopo la cerimonia.

La data da segnarsi sul calendario per i laureati 2020 è quindi il 6 giugno. L’evento sarà disponibile sul sito ufficiale degli YouTube Originals e sulla piattaforma Learn@Home.