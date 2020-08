Laurence Fishburne non ci sarà in Matrix 4

Mentre molti franchise popolari hanno scelto di premere il pulsante di riavvio e iniziare con una nuova storia, Matrix sta intraprendendo il percorso del sequel. Oltre a molti volti nuovi, in Matrix 4 ci saranno anche una manciata di volti familiari, tra cui Neo di Keanu Reeves e Trinity di Carrie-Anne Moss. Tuttavia, non si sa se Laurence Fishburne tornerà ad interpretare Morpehus. A giudicare dal commento dell’attore sulla sua presenza, le possibilità sembrano davvero poche. “Non sono stato invitato. Forse questo mi farà scrivere un’altra commedia. Auguro loro ogni bene. Spero sia fantastico”.

L’attore esclude la sua presenza

Laurence Fishburne ha rivelato il suo mancato coinvolgimento in The Matrix 4 mentre parlava col New York Magazine. Sebbene ci siano poche possibilità che questo possa essere uno di quei casi in cui un attore mente per mantenere la propria apparizione in un film una sorpresa, ignorando le informazioni disponibili, questo sarà il primo film di Matrix a non avere la presenza di Fishburne. Una possibile ragione dell’assenza dell’attore da The Matrix 4 è che mentre Morpheus è uscito vivo dalla trilogia originale di Matrix, è stato ucciso nel gioco per computer The Matrix Online.

Considerando che i Wachowski hanno dato la loro benedizione a questo gioco, ciò potrebbe essere sufficiente per giustificare la decisione di lasciare Morpehus fuori da Matrix 4. Magari ci sarà una menzione della sua morte nel film. Al contrario, vale anche la pena notare che anche se Laurence Fishburne non compare in The Matrix 4, ciò non significa necessariamente che Morpehus non sarà presente. Si dice che l’attore di Aquaman Yahya Abdul-Mateen II interpreti una versione più giovane del personaggio. In tal caso, non è chiaro se vedremo questo Morpehus attraverso i flashback o se in qualche modo è risorto in una forma più giovane.