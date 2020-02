Sono uscite le nomination per il Premio Culturale Osamu Tezuka. Il premio, ormai arrivato alla ventitreesima edizione, incoronerà il manga che ha seguito le orme del padre dei manga. Tezuka è considerato il pioniere dell’animazione orientale e, grazie ai suoi lavori cartacei, si è guadagnato il titolo di dio dei manga (manga no kamisama). Scopriamo le otto nomination.

Il premio ricorda Astroboy

La forma del premio ricorda Astroboy, forse il personaggio più famoso ideato dal maestro Tezuka. Altri lavori del maestro comprendono Kimba, il leone bianco (considerato da molti come il prototipo de Il Re Leone della Disney), La principessa Zaffiro (1953), Budda (1972) e l’opera incompiuta composta da 12 libri La Fenice. Qui, fra le letture fumettistiche proposte per l’estate 2019, vi abbiamo consigliato Shinsegumi, manga ambientato alla fine del 1800, fra gli ultimi samurai.

La giuria del Premio Culturale Osamu Tezuka sarà composta da Anne Watanabe, attrice, Kazuki Sakubara, autore, Osamu Akimoto, Machiko Satonaka e Taro Minamoto, mangaka. Sono compresi anche il professor Shōhei Chūjō, il critico di manga Nobunaga Minami e il ricercatore di manga Tomoko Yamada. Questo gruppo di esperti ha selezionato i manga pubblicati nel 2019 che seguono la tradizione di Osamu Tezuka. Scopriamoli.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, di Koyoharu Gotouge, pubblicato da Sueisha.

Kodama Maria Bungaku Shūsei, di Yoshiharu Mishima, pubblicato da LEED Publishing.

Ulna at the Emplacement (Jūza no Ulna), di Toru Izu, pubblicato da Kadokawa.

SPYxFAMILY, di Tatsuya Endō , pubblicato da Sueisha.

Nyx no Lantern, di Kan Takahama, pubblicato da LEED Publishing.

The Blue Period, di Tsubasa Yamaguchi, pubblicato da Kodansha.

Sarissa of Noctulicent Cloud (Yakō Kumo no Sarissa), di Miki Matsuda, pubblicato da Tokuma Shoten.

A Brief History of Robo sapiens (Robo sapiens no Zenshi), di Shimada Toranosuke, pubblicato da Kodansha.

Cosa ne pensate delle nomination per il Premio Culturale Osamu Tezuka? Fate il tifo per un manga in particolare?