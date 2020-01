Best witches, cari lettori. Dopo infernali mesi di attesa la terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è finalmente tra noi! La serie debutta oggi sulla piattaforma streaming di Netflix e ci porterà dritti dritti all’inferno, perché abbiamo un bel po’ di questioni in sospeso da dover risolvere.

Visti i mesi di attesa, crediamo siamo opportuno fare il punto della situazione, tanto per rinfrescarci la memoria sugli avvenimenti più importanti.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina: cos’è successo?

La nostra Sabrina, dopo aver firmato il Book of the Beast, inizia lentamente ad avvicinarsi al mondo delle streghe. Vediamo come, seppur a fatica inizialmente, riesce ad adattarsi a questo mondo e come non mancherà occasione per dare del filo da torcere ad alcuni personaggi, in particolare Padre Blackwood che non sopporta la presenza della strega all’Accademia.

Nel corso della seconda stagione abbiamo visto, inoltre, come il suo rapporto con lo stregone Nick ha raggiunto vette paradisiache e come Sabrina sia riuscita, finalmente, a riallacciare i rapporti con i suoi amici umani, in particolare con Harvey (ovviamente dal punto di vista amichevole).

Dopodiché tra minacce ad altre streghe da parte di zia Hilda, Lupercalia, un matrimonio di poco gusto ed omicidi improvvisi cosa è necessario ricordare, in particolare, di questa seconda stagione governata totalmente dal Caos?

Il Signore Oscuro e la Profezia: il destino di Sabrina

Uno degli argomenti più discussi durante la serie è la fantomatica e terribile profezia secondo la quale Sabrina è colei che riporterà l’Inferno sulla Terra. Purtroppo, a causa dello zampino di Lilith, la giovane strega è riuscita a far avverare questa profezia, ritrovandosi a metà stagione con poteri mai visti prima.

Oltre a ciò, come se non bastasse, si viene a scoprire che Sabrina in realtà è la figlia di Satana e il suo destino è quello di regnare accanto a lui nel Regno delle Tenebre: ricordate la risposta della giovane strega, vero? Questo evento ha automaticamente distrutto i piani di Lilith, la quale ha sempre agito per conto del Signore Oscuro per poter essere lei la Regina.

Uno degli elementi più interessanti è stato proprio il suo cambio di rotta finale, dopo aver compreso che Satana la considera solo come di basso livello, una che “deve servire”. Purtroppo però, Lilith non è l’unica a rimanere con il cuore spezzato.

Alla fine infatti scopriamo che Nick Scratch, il nuovo amore di Sabrina, aveva iniziato ad uscire con la giovane proprio perché Satana glielo aveva chiesto: “Il Signore Oscuro mi ha chiesto di avvicinarmi a te. Di essere gentile con te. Di tenerti per mano. Ma poi mi sono davvero innamorato di te.” Queste solo le parole pronunciate dallo stregone prima di ricevere, come è giusto che sia, un amorevole sputo magico da parte della ragazza.

Il fato vuole però che Nick si sia davvero innamorato della Spellman e per questo motivo decide di sacrificarsi: lo stregone offre infatti il suo corpo come prigione per intrappolare Satana, in quanto lo Schema di Acheronte costruito dal padre di Sabrina non è riuscito a contenerlo.

Il piano suggerito da Lilith funziona e la donna, finalmente Regina dell’Inferno, se ne torna a casa portando insieme a sé Nick. Sabrina quindi, per trasmettere ancora più energia a noi poveri mortali durante gli ultimi minuti dell’episodio, ci fa capire che ha intenzione di andare all’Inferno e di riportare indietro il suo ragazzo, ovviamente con l’aiuto di Roz, Theo e Harvey.

Infine è bene ricordare che Padre Blackwood finalmente si è rivelato per ciò che è in realtà: un pessimo stregone che ha tentato in tutti i modi di abbattere gli Spellman, fallendo miseramente. L’uomo infatti, dopo aver sposato zia Zelda ed aver commesso un tragico omicidio ed essere stato scoperto, ha approfittato del caos generale per fuggire.

Fortunatamente sulle sue tracce ci sono Ambrose e Prudence, che hanno intenzione di ucciderlo una volta per tutte (che, diciamo, sarebbe pure ora).

Caos Parte 3: sarà la fine?

Le Terrificanti Avventure di Sabrina si è rivelato, fin da subito, un ottimo prodotto targato Netflix, condito da magia, trama interessante, colpi di scena, personaggi ben caratterizzati e un’atmosfera dark che ci ha catturato il cuore fin dall’inizio.

Con la terza stagione la nostra magica avventura giungerà al termine? Tre è il numero perfetto, si sa. In caso si tratti dell’ultima stagione, siamo convinti che finirà col botto.

Ora, la domanda più importante è: riuscirà Sabrina a riportare Nick sulla Terra e a sconfiggere Satana una volta per tutte? Cosa accadrà a lei e ai suoi amici? Chi ha ucciso davvero i suoi genitori? Cosa succederà alla Chiesa della Notte?

Prendete il telecomando, correte su Netflix e scopritelo! Buona visione e, come sempre, best witches.