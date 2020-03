Leakate le prime immagini di Carnage?

Online sono trapelate varie immagini che sembrano provenire direttamente dal primo trailer di Venom 2, attraverso le quali è possibile dare un primo sguardo anche a Carnage. Gli screenshot sembrano veritieri, confermati anche dal fatto che si intravede la cattedrale usata per le riprese della pellicola. Se le foto si rivelassero reali, sarebbe interessante notare il fatto che siano in linea con il design del personaggio di Venom visto nel primo film. Tuttavia, finchè non verrà pubblicato il primo trailer ufficiale dello show, le immagini sono da ritenersi solo ipotetiche.

Carnage è il principale antagonista di Venom

Per chi non lo ricordasse, Carnage, è l’alter ego di Cletus Kasady. Un personaggio immaginario dei fumetti creato da David Michelinie (testi) e Mark Bagley (disegni). Ha esordito nella serie Amazing Spider-Man (vol. 1) pubblicata dalla Marvel Comics, come Kasady nel n. 344 (febbraio 1991) e come Carnage nel n. 360 (marzo 1992). Risultato dell’unione fra il serial killer Cletus Kasady e il figlio del simbionte alieno che si legò con Peter Parker ed Eddie Brock, Carnage è la nemesi e principale antagonista di Venom, oltre che un avversario ricorrente dell’Uomo Ragno.

Ritornando a Venom 2, le riprese sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. Secondo quanto rivelato da CBR, il film di Andy Serkis potrebbe aprire la strada all’introduzione di un altro temibile personaggio, ovvero Knull. L’uscita di Venom 2 con Tom Hardy è prevista per il 2 ottobre 2020. Il primo capitolo è uscito nel 2018, diretto da Ruben Fleischer. La pellicola è l’adattamento cinematografico dei fumetti Marvel, creati da David Michelinie e Todd McFarlane, con protagonista Venom, uno degli antagonisti dell’Uomo Ragno. Si tratta del primo film del Sony’s Marvel Universe in cui la Marvel non è coinvolta; il produttore Matt Tolmach ha dichiarato che Venom non fa parte del Marvel Cinematic Universe.