Il gruppo LEGO ha annunciato la partnership con il franchise cinematografico di Fast and Furious. L’intenzione è quella di realizzare prodotti sempre appartenenti alla serie LEGO Technic. Questi saranno disponibili dal 27 aprile. Si dice che la vettura possa essere la Mitsubishi Eclipse GS guidata dal protagonista Brian nel primo film, ma al momento restano solo indiscrezioni.

Joe Lawandus, Senior Vice President and General Manager presso Universal Brand Developmen, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole: “La saga di Fast and Furious si espande in nuove direzioni. Attraverso videogiochi, una nuova serie animata e ora nel settore delle costruzioni giocattolo”. Una grande notizia per gli appassionati: “I fan di ogni generazione adoreranno costruire l’auto Fast and Furious dei loro sogni con questo set LEGO Technic”.

Le dichiarazioni di Jill Wilfert

Riguardo l’iniziativa si è espresso anche Jill Wilfert, responsabile delle license del marchio LEGO. Queste le sue considerazioni: “Entrambi i franchise sono conosciuti per la loro creatività e per macchine mitiche. E perciò siamo eccitati all’idea di lavorare con la Universal per questi fantastici prodotti che i fan della saga adoreranno costruire”. Ricordiamo che LEGO è un’azienda danese produttrice di giocattoli fondata nel 1916 da Ole Kirk Kristiansen. Nota internazionalmente per la sua linea di mattoncini assemblabili la cui produzione iniziò nel 1949. Soltanto nel 1958 essi assunsero la particolare forma che ne caratterizzerà l’assemblaggio.

Il nome venne ideato nel 1934 dall’unione delle parole danesi “leg godt” che significa “gioca bene”. LEGO ha poi realizzato una catena di parchi di divertimento a tema basati sui propri giocattoli in varie parti del mondo. Il primo LEGOLAND venne inaugurato a Billund, Danimarca nel 1968 e altri seguirono oltre che in Europa anche negli Stati Uniti e in Giappone. La LEGO Group è posseduta dal 75% da KIRKBI mentre il restante 25% da LEGO Foundation attraverso Koldingvej 2, Billund A/S.