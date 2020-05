Gli eroi di LEGO Movie ci spiegano il Coronavirus

Chris Pratt ed Elizabeth Banks hanno fatto ritorno nel mondo dei LEGO Movie con l’obiettivo di eseguire una divertente canzone. Il brano vuole ricordare i consigli principali per combattere il Coronavirus. Il filmato è stato pubblicato online sul canale YouTube della LEGO ed è rivolto ai più piccoli.

Di seguito il video:

Nel video Lucy, interpretata da Elizabeth Banks, afferma che “tutto non è più così magico”, mentre Emmett, con la voce di Chris Pratt, sembra mantenere un atteggiamento positivo. Quest’ultimo ricorda cinque regole per evitare il contagio. La canzone inoltre spiega che ci si deve lavare sempre le mani, tossire nel gomito, non toccarsi la faccia e, ovviamente, mantenere la distanza dalle altre persone e rimanere a casa.

Chris Pratt ed Elizabeth Banks torneranno nel mondo LEGO?

Universal Pictures ha di recente stretto un accordo della durata di cinque anni per la produzione di nuovi lungometraggi. Ad oggi è ancora presto per sapere se Chris Pratt ed Elizabeth Banks riprenderanno nuovamente i ruoli di Lucy ed Emmett nei prossimi progetti per il grande schermo.

Ricordiamo che The LEGO Movie è un film d’animazione del 2014 scritto e diretto da Phil Lord e Christopher Miller. Il film è realizzato attraverso l’utilizzo di tre tecniche cinematografiche: CGI, stop motion e live action. Dal film la società LEGO ha prodotto un set di giochi. Nella versione italiana, Batman è doppiato da Claudio Santamaria, mentre Superman ha la voce di Gianfranco Miranda.

Dopo LEGO Batman – Il film, la Warner ha prodotto LEGO Ninjago – Il film, tratto dalla serie di Cartoon Network Ninjago: Masters of Spinjitzu, uscito il 22 settembre 2017 negli Stati Uniti. Il film è diretto da Charlie Bean e nel cast figurano Jackie Chan per Sensei Wu, Michael Peña per Kai Smith, Dave Franco per Lloyd Garmadon, Fred Armisen per Cole Bucket e Justin Theroux nei panni dell villian Lord Garmadon.