Al via i preorder per il set LEGO Super Mario...

I preorder del primo set LEGO Super Mario sono ufficialmente aperti. A partire da oggi infatti gli appassionati dei mattoncini e dell’idraulico di Nintendo potranno iniziare a prenotare Avventure di Mario – Starter Pack, primo prodotto di questa inedita collaborazione. Un concept originale, che unisce i due mondi in maniera davvero imprevista.

LEGO Super Mario, i set sono ora in preorder

Come potete vedere dal video qui sopra infatti, non si tratta di un classico set di mattoncini, ma di un nuovo tipo di esperienza di gioco. LEGO Mario infatti ha degli schermi LCD integrati nella bocca negli occhi e nel petto, che cambiano a seconda delle azioni che facciamo eseguire al personaggio. A questo si accompagna un altoparlante che riproduce alcuni effetti sonori dei videogiochi classici di casa Nintendo.

Lo Starter Pack, che da oggi si può preordinare, è il primo passo in questo mondo. Contiene alcuni strumenti fondamentali per giocare, fra cui ben sette mattoncini interattivi che si interfacciano con l’idraulico, esclusivi di questo set.

I bambini (dai sei anni in su) potranno sfruttare il contenuto del pack per creare i propri livelli personalizzati e fare vivere a Mario avventure sempre nuove. Potrà raccogliere monete, saltare sulle piattaforme in una corsa contro il tempo, sconfiggere i Goomba e affrontare il piccolo Bowser Junior. E ovviamente il divertimento non finisce qui!

Già perché sono già previsti tanti altri set di LEGO Super Mario che espanderanno le possibilità di gioco, rivelati proprio oggi. Si tratta dello Scivolo della Pianta Piranha e della Battaglia finale al Castello di Bowser. Tutti facilmente integrabili allo Starter Pack per creare mondi sempre più complessi e articolati.

Per espandere l’esperienza inoltre è disponibile un App gratuita che tiene traccia dei punteggi, crea una community dove dare e ricevere consigli e offre le istruzioni per la costruzione in versione digitale con tanto di zoom.

Jonathan Bennink, Digital Design Lead di LEGO Super Mario, LEGO Group, ha così commentato:

“Siamo stati entusiasti della reazione mondiale all’annuncio del nuovo LEGO Super Mario. li appassionati vogliono ricevere ancora più informazioni, quindi sono lieto che oggi abbiamo potuto svelare maggiori dettagli riguardanti questa nuova meravigliosa collaborazione, che ha portato a una reimmaginazione dell’esperienza di costruzione LEGO e a un modo completamente nuovo di giocare ispirato all’amata icona del videogioco, il simpaticissimo Mario. Non vediamo l’ora di vedere all’opera gli appassionati, che si sfideranno a vicenda grazie a questa esperienza di gioco molto coinvolgente“.

Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo Co., Ltd, ha aggiunto:

“Super Mario è sempre stato adattato ai vari hardware del momento. Sono contento che in questo progetto con LEGO Group, Mario esca dal mondo digitale delle console e dei dispositivi smart, per entrare a far parte del mondo reale con un nuovo gioco dedicato interamente a lui. E’ emozionante pensare che LEGO Mario possa diventare un vero amico dei bambini, pronti a giocare con le ambientazioni del mondo di Mario create da loro“.

Lo Starter Pack di LEGO Super Mario è disponibile per i preorder da oggi e arriverà il prossimo 1 agosto. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito dedicato.