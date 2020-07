Leigh Whannell in trattativa per dirigere The Wolfman

Il regista è noto per aver creato, insieme a James Wan, le saghe cinematografiche di Saw e di Insidious

Dopo aver trasformato The Invisible Man in uno dei più grandi successi del 2020, lo scrittore/regista Leigh Whannell è pronto a prendere il posto alla regia di un altro classico: The Wolfman. Deadline riporta che Whannell sta “negoziando per dirigere Ryan Gosling”. Sempre secondo il portale, lo stesso Whannell ha ideato questo remake, anche se un’altra coppia di sceneggiatori finirà la sceneggiatura. Whannell è noto per aver creato, insieme a James Wan, le saghe cinematografiche di Saw e di Insidious. In caso di fumata bianca riguardo la trattativa, sarebbe la regia del secondo film del Monsterverse per Whannell, che quest’anno ha diretto anche L’uomo invisibile con Elisabeth Moss.

Protagonista di Wolfman Ryan Gosling

La sceneggiatura di Wolfman è stata scritta da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo ed è basata su un pitch originale dello stesso Gosling. In Wolfman Ryan Gosling avrà il ruolo di un anchorman che viene infettato e si trasforma in lupo assatanato di sangue. L’ultimo remake di Wolfman è stato proposto nel 2010 e ha visto alla regia Joe Johnston. Il primo attore a essere confermato nel progetto è stato Benicio del Toro, insieme a Anthony Hopkins in un ruolo secondario. In seguito alla rinuncia di Antonio Banderas fu annunciato che Hugo Weaving era entrato ufficialmente nel cast nella parte di un detective. Parliamo di un personaggio completamente nuovo, che avrebbe dato la caccia al licantropo.

La colonna sonora del film è stata composta da Danny Elfman (Il mistero di Sleepy Hollow, Hellboy II: The Golden Army). Il film non conquistò la critica e portò a casa incassi bassi nonostante l’Oscar ottenuto da Rick Baker per il make up. Quest’ultimo è stato incaricato della realizzazione del trucco del licantropo. Baker e Dave Elsey hanno vinto l’Oscar per il miglior trucco del 2011. Ricordiamo, infine, che dopo l’abbandono di Romanek, la sceneggiatura è stata riscritta da David Self.