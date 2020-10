Matana: la nuova miniserie western di Leo Ortolani

Annunciato a Lucca Changes il nuovo progetto per Panini Comics

Matana è il titolo della nuova serie di Leo Ortolani. Il progetto, pubblicato da Panini Comics, porterà i lettori alla scoperta di un mondo western, con le caratteristiche tipiche dei progetti dell’autore. L’idea era iniziata a circolare nelle ultime settimane, anche tramite alcuni post sibillini, pubblicati dall’autore sui propri canali social. L’annuncio ufficiale però è avvenuto solo pochi minuti fa in occasione degli incontri di Lucca Changes.

Leo Ortolani torna in edicola con Matana!

Non sono attualmente disponibili particolari dettagli su questo nuovo progetto dell’apprezzato autore. Quello che per ora è stato rivelato è che in Matana ci troveremo immersi in atmosfere provenienti direttamente dagli spaghetti western. Questo anche grazie a richiami, cliché e citazioni ai classici di quel genere, seguendo il tipico modus operandi di Leo Ortolani.

Al di là dei collegamenti con le pellicole che hanno spopolato in Italia (e non solo) tra i ’60e ’70 ancora non si sa molto. È stato però confermato che Matana arriverà in edicole, fumetterie e sullo store online di Panini Comics a partire da marzo 2021. Si tratterà di 6 uscite complessive, che accompagneranno quindi i lettori dalla primavera all’autunno.

Leo Ortolani ha descritto Matana con una battuta: “Matana! La mano sinistra del diavolo! Era la mano destra, poi il diavolo ha comprato uno smartphone“.

Nel frattempo Panini Comics ha portato in questi giorni sugli scaffali un altro lavoro di Leo Ortolani. Si tratta de Il Cercatore, racconto a fumetti che, stando al suo autore “prima di essere inzuppato nel fantastico, è stato spalmato con marmellata di Indiana Jones“.

Il volume racconta la storia di un mondo dove improvvisamente la magia ha iniziato a diffondersi sulla Terra. Un cambiamento rivoluzionario, che spinge i cosiddetti Cercatori a viaggiare alla ricerca dei segreti del passato.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire questi due nuovi lavori dell’autore?