Liam Neeson estrae la spada di Qui-Gon Jinn

L’attore Liam Neeson è apparso di recente in The Late Late Show con James Corden per mostrare la sua spada laser originale utilizzata in Star Wars: La Minaccia Fantasma nei panni di Qui-Gon Jinn. La targhetta mette in risalto un particolare interessante. Si legge infatti “Star Wars ‘L’inizio'”, a significare che la reliquia gli è stata regalata al termine delle riprese e prima che il film venisse intitolato con il nome originale. “Questa è stata su Tatooine e ritorno molte volte. Se la giro in questo modo mostrerà una certa spada laser che ho usato nel film La minaccia fantasma” ha dichiarato l’attore, per poi aggiungere: “Inizialmente doveva chiamarsi ‘L’inizio’ e c’è scritto sopra, luglio-ottobre ’97. Quindi questa era la mia spada laser nei panni di Qui-Gon Jinn, il Maestro Jedi […]”.

Le parole di Liam Neeson

Liam Neeson tornerebbe volentieri a rivestire i panni di Qui-Gon Jinn e ha scherzato anche sulle modalità di accensione delle spade laser. Queste le se parole: “E tutti pensano:’Oh, sì. L’accendi solo con il pensiero, giusto?’. Dico ‘No, è un pulsante rosso. Eccolo, è pulsante rosso”. Nonostante sia interessato a tornare nel franchise, l’attore ha confessato di non esser mai stato contattato. Ma racconta che: “Ho fatto la voce di Qui-Gon Jinn in un paio di versioni animate. Non riesco a ricordare i loro nomi. Io e Sam Jackson abbiamo fatto i nostri cavalieri Jedi per quelle. Penso di averne fatti due”. Infine ha dichiarato: “Ma nel film non sono stato avvicinato, no. Non li ho davvero seguiti, ad essere onesto. Non so se sono arrivati alla fine. Ho sentito che hanno fatto un film sul personaggio di Harrison [Ford], Han Solo, e che ci sono stati dei problemi”.

Liam Neeson ha interpretato Qui-Gon Jinn in Star Wars: La Minaccia Fantasma, dove ha servito come Maestro Jedi per Obi-Wan di McGregor. Qui-Gon è stato responsabile della scoperta e del trasporto di Anakin Skywalker nell’Ordine Jedi, poiché credeva che Anakin avrebbe portato l’equilibrio nella Forza. Tuttavia, prima che potesse addestrare il giovane Skywalker, è morto in un duello con la spada laser con il Signore dei Sith Darth Maul. Neeson ha poi doppiato Qui-Gon in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: The Rise of Skywalker.