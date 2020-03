La linea LEGO Super Mario arriverà entro l’anno

L’incontro perfetto, di quelli che non avresti mai immaginato, che non sapevi di volere. Stiamo parlando della partnership tra Nintendo e LEGO Group, che uniranno presto le forze per portare Super Mario nel mondo degli iconici mattoncini. Sarà una vera e propria rivoluzione, che cambierà il modo di giocare per tantissimi appassionati. E arriverà davvero molto presto!

Super Mario entro l’anno nel mondo dei LEGO

Quello che ci aspetta non è un semplice videogioco, né un set tradizionale. Quello che troveremo nella nuova linea sarà infatti un progetto innovativo, basato sulla costruzione interattiva dell’eroe Nintendo. Tramite i mattoncini potremo creare veri e propri livelli di gioco in cui farlo muovere, per raccogliere monete e vivere fantastiche avventure. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore con un video postato dalle due compagnie.

Nel video possiamo vedere due ragazzi impegnarsi in un livello originale a tempo, muovendo l’idraulico tra i LEGO. È evidente la componente interattiva ma anche l’incrocio tra meccanica e tecnologia, per un progetto che promette davvero di cambiare l’approccio a questi due marchi. Come da titolo, i set di LEGO dedicati a Super Mario faranno il proprio debutto ufficiale nei prossimi mesi, nella seconda metà dell’anno.

Julia Goldin, Direttore Marketing, EVP di LEGO Group, ha così commentato:

“Siamo veramente entusiasti di portare Mario nella realtà attraverso il gioco LEGO. Con questa esperienza aiuteremo milioni di bambini che amano Mario a impegnarsi a giocare in un modo completamente nuovo; avranno così la possibilità di creare e sperimentare giochi con il loro personaggio preferito. Grazie alla perfetta integrazione della più recente tecnologia digitale, LEGO Super Mario è un’esperienza altamente sociale, interattiva e di collaborazione per i bambini“.

Takashi Tezuka, Executive Officer and Game Producer of Nintendo Co., Ltd, ha aggiunto:

“Ho sempre amato i prodotti LEGO perché aiutano i bambini a usare la propria immaginazione per giocare. Il nuovo prodotto che abbiamo creato insieme a LEGO Group cerca di combinare due diversi stili di gioco – uno in cui puoi costruire liberamente il mondo di Mario e l’altro in cui puoi giocare con Mario nelle ambientazioni che saranno create“.