Linus rilascia tanti numeri gratis online

Arriva una nuova iniziativa di supporto agli italiani per superare al meglio il periodo di quarantena. Linus, una delle più importanti riviste del nostro Paese dedicate al mondo del fumetto, ha rilasciato online gratis alcuni dei suoi numeri più recenti. Gli appassionati della nona arte potranno scoprire le ultime uscite di questo periodico facilmente e direttamente online per tutto il mese.

Gratis gli ultimi numeri di linus per tutto aprile

Dal 30 marzo fino al 30 aprile sarà possibile leggere l’ultima annata della rivista in maniera completamente gratuita. Per farlo è sufficiente andare online a questo link dove sono disponibili tutti i più recenti dodici numeri di Linus, pronti per essere sfogliati in versione digitale. Non solo, ma per chi lo desiderasse è anche possibile scaricarli e conservarli, per leggerli anche quando non si ha una rete Internet a disposizione.

https://www.facebook.com/linuspage/photos/a.206284622798472/2907819202644987

Non si richiede alcun contributo economico per avere questo accesso. L’unico passo da realizzare è iscriversi alla newsletter della rivista. Inserendo nome, cognome, indirizzo e-mail e il proprio Codice di Avviamento Postale, potremo leggere tutti i numeri pubblicati. Inoltre riceveremo periodicamente gli aggiornamenti sulle ultime novità della rivista, così da rimanere sempre informati su ciò che accade nel mondo del fumetto.

Linus (o meglio, linus) nasce 55 anni fa, nell’aprile del 1965 per opera di Giovanni Gandini. Si tratta di un progetto amatissimo dagli amanti della nona arte, che dedica approfondimenti dettagliati su questo mondo e che ha promosso nel nostro Paese le opere di tanti autori importanti, sia italiani sia stranieri. Dal 2018 a dirigere la rivista troviamo Igort, direttore editoriale di Oblomov.

Cosa ne pensate? Approfitterete di questa offerta per leggere tanti numeri di linus gratis?