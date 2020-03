Aggiornata la lista delle prossime uscite di Nexo Digital

È un momento complesso per il mondo del cinema in Italia. Le misure di prevenzione per contenere il contagio del COVID-19, comunemente noto come Coronavirus, stanno portando al rinvio di eventi e release di film, oltre che alla chiusura di diverse sale. E così anche Nexo Digital modifica il calendario delle sue prossime uscite, con le modifiche che potete trovare di seguito.

Nexo Digital aggiorna il calendario delle sue prossime uscite

Vediamo insieme qual è il programma del distributore per l’Italia nelle settimane a venire. I diversi film evento hanno subito alcuni spostamenti, primo fra tutti l’atteso My Hero Academia – The Movie 2 | Heroes: Rising. Ecco quindi il calendario aggiornato:

L’ 11 marzo arriverà in replica il film Fabrizio De André e la PFM. Il concerto ritrovato che ripropone la nota performance già passata nelle sale nei giorni scorsi

arriverà in replica il film che ripropone la nota performance già passata nelle sale nei giorni scorsi Il 17 marzo arriverà il Fidelio della Royal Opera House, in diretta da Londra nei cinema italiani

arriverà il della Royal Opera House, in diretta da Londra nei cinema italiani La release de La concessione del telefono è attualmente sospesa fino a data da destinarsi

è attualmente sospesa fino a data da destinarsi L’uscita di My Hero Academia – The Movie 2 | Heroes: Rising infine ha subito un rinvio e non uscirà più il 19 marzo. Non c’è ancora comunicazione specifica sulle nuove date, se non che l’attesa pellicola legata al manga di culto farà il proprio debutto nel mese di maggio.

