Little Fires Everywhere, su Prime Video la serie con Reese Witherspoon

Amazon Prime Video porterà il prossimo 22 maggio in Italia e in tanti altri Paesi in tutto il mondo Little Fires Everywhere. Questo show, basato sull’omonimo romanzo di Celeste Ng, vedrà tra le sue protagoniste Resse Witherspoon e Kerry Washington, che hanno collaborato anche alla produzione tramite le loro compagnie Hello Sunshine e Simpson Street. Insieme a loro, anche ABC Signature Studios, parte di Disney Television Studios.

Little Fires Everywhere, lo show arriva su Amazon a fine maggio

Al centro di questo progetto si trovano i destini incrociati della famiglia modello Richardson e di una enigmatica madre e di sua figlia. L’incontro tra queste due realtà stravolgerà le vite di tutti, andando a esplorare temi importanti come il peso dei segreti nei rapporti sociali, il significato dell’identità, il rapporto con l’autorità e la maternità.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ha commentato così l’annuncio del progetto:

“Reese Witherspoon e Kerry Washington hanno guidato Little Fires Everywhere in veste di produttrici di talento, con le loro case di produzione Hello Sunshine e Simpson Street, oltre ad esserne straordinarie interpreti. Insieme a Liz Tigelaar hanno creato quel genere di contenuto televisivo emozionante ed esclusivo, che i nostri clienti amano, perfetto per gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo. C’è un grande fervore attorno a questo show da parte dei fan del romanzo e, per questo motivo, siamo molto felici di annunciarne la disponibilità per i clienti Prime“.

Le due attrici Kerry Washington e Reese Witherspoon hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta:

“In Hello Sunshine e in Simpson Street, siamo molto felici di avere Amazon come primo partner internazionale di Little Fires Everywhere. Jen Salke e il team Amazon hanno condiviso con noi la passione per questa storia spettacolare fin dall’inizio, rendendo Amazon il posto perfetto per il pubblico internazionale“.

Questo show farà il proprio debutto su Amazon Prime Video il 22 maggio in lingua originale, mentre la versione doppiata arriverà più avanti nell’anno.