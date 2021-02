Gli Star Days 2021 si avvicinano e tra le varie novità troviamo anche Living Room Matsunaga-San. Star Comics ha annunciato, oltre all’arrivo ufficiale in Italia della serie, un’interessante intervista e live-drawing con l’autrice della serie. Ecco tutti i dettagli.

Living Room Matsunaga-San agli Star Days 2021

Oltre ai fumetti occidentali targati ASTRA, anche i manga saranno tra i grandi protagonisti della seconda edizione degli Star Days. Nel corso delle settimane Star Comics svelerà tutti gli appuntamenti, gli autori e i volumi coinvolti, ma ora è il momento di parlare del primo manga che vi regalerà tante sorprese speciali.

Stiamo parlando di Living Room Matsunaga-San. La serie, in arrivo dal 26 maggio con il primo volume, è una delle più attese e apprezzate dalla community di lettori degli shojo manga. La serie racconta una frizzante e irresistibile storia d’amore che, per personaggi, ambientazioni e risvolti si allontana decisamente dai canoni delle commedie scolastiche.

Star Comics è anche felice di annunciare che l’autrice, la sensei Keiko Iwashita, sarà una grande protagonista degli Star Days 2021 grazie a un evento registrato esclusivo che comprenderà un’intervista, live drawing e signing-session.

La Sensei Iwashita disegnerà per il pubblico utilizzando la tecnica digitale, racconterà loro curiosità sulle sue opere e sulla sua vita. Il disegno realizzato durante l’evento diventerà poi una cartolina da collezione, che sarà allegata al volume 2, in uscita a giugno, e permetterà di rivivere la performance di Iwashita-sensei grazie a un QR code stampato sul retro. Affrettatevi però, perché il video sarà disponibile solo per un periodo di 2 mesi dalla data d’uscita del volume.

Per concludere la Sensei Iwashita firmerà 100 shikishi, che saranno dedicati in alfabeto katakana a 100 fortunati estratti fra tutti i lettori che avranno prenotato il volume presso una delle fumetterie aderenti agli Star Days.

Per partecipare e cercare di ottenere l’esclusivo shikishi autografato dalla Sensei Iwashita, con il vostro nome in alfabeto katakana, sarà necessario:

Prenotare in una delle fumetterie aderenti agli Star Days il volume 1 di Living Room Matsunaga-San;

di Living Room Matsunaga-San; Comunicare alla fumetteria il vostro nome, cognome ed e-mail: questi dati serviranno a Star Comics per l’estrazione degli shikishi e per il trattamento dei dati personali. Star Comics, dopo la prenotazione, vi contatterà via e-mail per la firma della privacy. In questo modo, qualora foste uno dei vincitori, potranno far comparire il vostro nome in sovrimpressione durante la signing-session dell’autrice.

Attenzione: i nomi dei vincitori saranno selezionati a insindacabile giudizio della casa editrice solo tra quelli che avranno provveduto alla firma del documento per il trattamento dei dati personali.

L’evento andrà in onda in esclusiva per gli Star Days su stardays.it, sul canale YouTube e su VVVVID giovedì 15 aprile alle ore 20:30.

Altre novità