Lizzie McGuire, nuovi dettagli sul revival da Hilary Duff

Hilary Duff, grazie alla serie TV Lizzie McGuire, ha conquistato le luci della ribalta. Una bella notizia è arrivata per i tantissimi fan della serie visto che sta per tornare sul piccolo schermo con un revival che si potrà seguire in streaming su Disney+. E proprio delle nuove puntate ha parlato Hilary Duff. Durante un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’attrice ha spiegato da dove ripartirà la storia: “Lizzie sta per compiere 30 anni e, per me, era la migliore amica di tutti ed era presente per dei momenti così importanti nella loro vita da pre-teenager”.

#LizzieMcGuire is in her thirties and thriving! Though Hilary Duff confesses she was a little nervous about trying to find Lizzie's energy again. pic.twitter.com/YioDOKSnUz — Entertainment Weekly (@EW) January 4, 2020

Hilary Duff svela nuove anticipazioni sul revival di Lizzie McGuire

In seguito ha illustrato il motivo del ritorno: “E ora diventare trentenni è davvero qualcosa di estremamente importante e penso sia semplicemente il momento giusto per ritornare ed averla accanto a voi mentre affrontate i vostri trenta anni, tutti i momenti divertenti e i grandi momenti significativi, e tutte le sfide che dovete affrontare”. Una nuova avventura sinonimo di crescita: “Ho semplicemente pensato che ci fosse quell’opportunità per crescere e per essere nuovamente una presenza accanto alle donne”. La lunga intervista termina con l’illustrare cosa attende la protagonista: “La sua carriera all’inizio dello show è quella come apprendista di un sofisticato arredatore di New York”.

L’obiettivo è quello di trovare definitivamente la sua dimensione: “Abbiamo giocato un po’ sul suo essere una specie di stilista perché ovviamente era una grande parte della serie, facendomi poi pensare perché sarebbe stato troppo ovvio. Non ha ancora trovato realmente la propria strada e questo elemento farà parte del suo percorso”.

Ricordiamo che Lizzie McGuire è una serie televisiva americana prodotta e trasmessa da Disney Channel. La serie conta 65 episodi, distribuiti in due stagioni. Alla conclusione della serie, Hilary Duff e il resto del cast, prima di abbandonare del tutto i loro personaggi, hanno girato il film Lizzie McGuire – Da liceale a popstar.