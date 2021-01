Lloyd Kaufman loda la sceneggiatura del remake di The Toxic Avenger

Quando una proprietà amata ottiene un remake, le persone coinvolte nell’esperienza originale a volte critica il progetto. Ma nel caso di The Toxic Avenger, il presidente di Troma Entertainment Lloyd Kaufman ha ammesso che l’imminente interpretazione sia migliore del materiale originale. Tuttavia, dato che Troma è noto per realizzare progetti di genere con budget minimi, sembrerebbe che Kaufman sia ben consapevole di come questa nuova interpretazione sarà una faccenda più ambiziosa rispetto al progetto che ha reso il personaggio famoso tra gli appassionati di genere e probabilmente lancerà “Toxie” a nuovi livelli di popolarità.

Le parole di Lloyd Kaufman

“Macon Blair conosce Troma meglio di me. Ha visto tutto. Ha visto il cartone animato, ha visto lo speciale di Halloween”, ha condiviso Lloyd Kaufman con Dread Central. Per poi aggiungere: “adora i nostri film come Troma’s War and Terror Firmer. Ho letto la sceneggiatura ed è migliore dell’originale. Se dovessi essere chiamato, sarei felice di intervenire”.

The Toxic Avenger è un film del 1984, diretto da Lloyd Kaufman e Michael Herz, prodotto dalla Troma. È il primo horror prodotto dalla Troma, fino ad allora conosciuta per una serie di commedie demenziali e sexy. Costato 500.000 dollari, inizialmente il film fu ignorato dal pubblico statunitense. Successivamente riscosse un notevole successo, grazie al passaparola e ad una serie di proiezioni a mezzanotte al Bleecker Street Cinemas di New York, ed è divenuto un cult movie e il film simbolo della Troma.

L’immagine di Toxic che alza al cielo il suo spazzolone è divenuto il simbolo della Troma, ed è presente sul suo logo. Nel 2006 Kaufman e Trent Haaga scrissero un romanzo sul film, intitolato The Toxic Avenger: The Novel. La versione italiana del film fu distribuita in versione senza tagli in VHS tramite la Bulldog Video, le edizioni successive invece sono censurate.