Lo speciale reunion di Friends per HBO Max è saltato?

L’evento tanto atteso per il lancio di HBO Max che avrebbe dovuto riunire Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer sembra allontanarsi. La reunion di Friends per HBO, con l’obiettivo di lanciare il debutto della piattaforma e l’arrivo dell’intera serie in streaming, è a forte rischio. Il motivo sta nel cachet delle star che sarebbe troppo alto. Secondo il portale Deadline, recenti indiscrezioni parlano di trattative molto complicate. Il mancato accordo economico rischia di frenare definitivamente l’evento. L’annuncio era arrivato lo scorso anno come una delle grandi iniziative promozionali per lanciare il nuovo servizio streaming del canale via cavo statunitense.

Friends, salta lo speciale? Parla Kevin Reilly

A confermare la tesi sono arrivate le dichiarazioni del direttore creativo della HBO Max, Kevin Reilly. Al TCA Press Tour 2020 ha definito l’evento “ad oggi solo in forse“. Ha poi spiegato: “C’è un interesse tra le parti, ma non si riesce a metterle d’accordo perché si dia ufficialmente il via al progetto“. Si attendono ora aggiornamenti nella speranza di un risvolto positivo. Difficile infatti pensare che HBO, dopo aver investito 425 milioni di dollari per prendere in esclusiva i diritti di trasmissione della sitcom sulla sua piattaforma HBO Max scippandoli a Netflix, rinunci all’evento promozionale del proprio piano marketing.

In questo senso è di certo significativo quanto accaduto già soltanto con la foto della reunion di Friends per una cena a casa di Jennifer Aniston. Pubblicata dall’attrice come primo post del suo nuovo profilo Instagram lo scorso autunno, con conseguente blocco della piattaforma a causa dei troppi accessi generati dal post. Ricordiamo che Friends è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004; sono state realizzate in tutto dieci stagioni.