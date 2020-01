Nel corso del panel organizzato per la Television Critics Association, la HBO ha confermato l’arrivo di House of the Dragon per il 2022. Si tratta dello spin-off di Game of Thrones che andrà in onda su HBO. Casey Bloys, presidente della programmazione di HBO, ha confermato il tutto in un evento di deadline: “Arriverà nel corso del 2022, credo”. Sulla premiere invece: “Stanno iniziando a scriverlo proprio ora”. In sede di scrittura ci saranno George R.R. Martin e Ryan Condal. Basato sul libro Fire & Blood, House of the Dragon sarà ambientato circa 300 anni prima degli eventi narrati nelle otto stagioni di Game of Thrones e racconterà la storia della casata dei Targaryen.

Nuovi dettagli sullo spin-off di Game of Thrones

Bloys ha inoltre informato che: “Ovviamente si tratta di uno show molto grande e complicato”. La priorità è chiara: “Per me al momento mandare in onda House of the Dragon è la priorità numero uno. Non ci sono stati altri via libera o luci verdi”. House of the Dragon è il secondo prequel della saga Game of Thrones ad essere stato sviluppato dalla HBO dopo quello sviluppato da Jane Goldman che avrebbe dovuto vedere tra i protagonisti Naomi Watts.

Il progetto però non ha avuto il via libera. Bloys ha spiegato il perchè: “Nelle fasi di sviluppo o nei pilot, spesso tutti gli elementi si uniscono ma capita che non succeda”. Il lavoro è stato comunque enorme: “Una delle cose che credo Jane abbia realizzato splendidamente, ed era una sfida enorme, è stato l’immenso mondo creato perché lo aveva ambientato 8000 anni prima della serie madre, quindi richiedeva più impegno”. Situazione diversa per l’ultimo progetto: “Per quanto riguarda invece House of the Dragon avevamo già un testo dal quale partire, e questo ha fatto un po’ da mappa per ottenere l’ordine di una prima serie completa”, ha poi concluso.