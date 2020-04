Come ormai tutti nel mondo, anche Locarno Film Festival sta vivendo la quotidianità stravolta dall’emergenza COVID-19 che sta praticamente vivendo il mondo intero. La completa consapevolezza delle difficoltà di questo periodo, porta Locarno Film Festival (oltre a garantire la continuità del suo impegno) ad esprimere tutta la solidarietà possibile per chi lavora nel settore cinematografico e sta già soffrendo le conseguenze di scelte difficili quanto necessarie. Un pensiero in particolare va alle sale cinematografiche, ai distributori e alle istituzioni che, proprio come il Festival, non potrebbero continuare a operare senza la presenza di un pubblico. Nella speranza che il ritorno alla normalità, che auspichiamo sia il più vicino possibile, porti con sé anche una nuova attenzione al lavoro svolto da queste realtà.

Locarno Film Festival, una serie di Film in attesa dell’evento di Agosto

Nel frattempo, con l’augurio di poter assistere al Locarno Film Festival di quest’anno, che sarà dal 5 al 15 agosto in Piazza Grande, vi invitiamo ad alleviare l’attesa con #LocarnoHomeFestival: la visione di alcuni film passati al Festival e attualmente disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Su Amazon Prime Video sono disponibili The Big Sick di Michael Showalter, Cani Sciolti di Baltasar Kormákur, Gabrielle – Un amore fuori dal coro di Louise Archambault e Monsieur Lazhar di Philippe Falardeau. Anche il catalogo che offre Netflix è costellato da opere passate presso l’evento, come A Land Imagined di YEO Siew Hua, Beach Rats di Eliza Hittman, Atlantique di Mati Diop, Le vite degli altri di F.H. von Donnersmarck, Little Miss Sunshine di V. Faris e J. Dayton e Olmo e il gabbiano di P. Costa e L. Glob. Su Sky è invece disponibile il film The Nest di Roberto De Feo; Anche Swisscom TV, MUBI, artfilm.ch, Filmingo, Cinefile e Universcinè propongono una lunghissima lista di film disponibili e passati sotto la stella del Festival. La lista completa dei film disponibili sulle varie piattaforme streaming è consultabile sulla pagina ufficiale del sito.

Inoltre, giorno per giorno, verranno riproposte le masterclasses, le interviste e le conversazioni con il pubblico degli ospiti che il Festival ha accolto negli ultimi anni.