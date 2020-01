Un nuovo teaser di Lock & Key, la nuova serie targata Netflix è approdato su internet. La serie è basata sui fumetti omonimi scritti da Joe Hill e inchiostrati da Gabriel Rodriguez.

Lock & Key, il nuovo teaser

Dopo che il loro padre è stato ucciso in circostanze misteriose, i tre fratelli Locke e la madre si trasferiscono nella loro casa ancestrale, Keyhouse, scoprndo che è piena di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i fratelli Locke esplorano le diverse chiavi e i loro poteri unici, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla perraggiungere il suo scopo. la serie è principalmente incentrata sul mistero, sulla maturità, sull’amore, la perdita e i legami irremovibili che definiscono la famiglia.

La serie di fumetti Locke & Key, co-creata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez, ha ottenuto noti premi e grandi consensi durante i suoi dieci anni di vita. È stato tradotto in dozzine di lingue e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Il co-creatore della serie, Joe Hill (figlio di Stephen King) ha scritto il primo episodio con Aron Eli Coleite. Lindsey Springer per la casa di produzione di Cuse, Genre Arts, farà parte della produzione esecutiva insieme a David Alpert e Rick Jacobs.

La serie sarà interpretata da Connor Jessup (American Crime) nei panni di Tyler Locke, Emilia Jones (Utopia) nei panni di Kinsey Locke, Jackson Robert Scott (It) nei panni di Bode Locke, Sherri Saum (Le regole del delitto perfetto) nei panni di Ellie Whedon, Darby Stanchfield (Scandal) nel ruolo di Nina Locke, Griffin Gluck come Gabe, Laysla De Oliveira come Dodge, Petrice Jones nel ruolo di Scot, Thomas Mitchell Barnet come Sam Lesser, Steven Williams come Joe Ridgeway, Kevin Alves come Javi e Asha Bromfield come Zadie.

Locke & Key sarà presentato in anteprima su Netflix il 7 febbraio.