Locke and Key: primo teaser della serie Netflix

Pochi giorni dopo la diffusione del primo poster, l’account Instagram @lockeandkeynetflix ha condiviso il primo teaser ufficiale della futura serie TV Locke and Key. Eccolo qui:

Condiviso dal gigante dello streaming sui propri social network, questo breve teaser ci mostra una casa in fiamme che dopo pochi secondi esplode. La descrizione del post, su Instagram, recita: “A volte i segreti devono bruciare.” Al momento la produzione non ha rivelato nessun ulteriore dettaglio.

Sometimes the secrets have to burn.

Ecco la sinossi ufficiale della futura serie televisiva:

A seguito della morte del padre in circostanze non del tutto chiare, i figli Tyler, Kinsey, and Bode decidono di trasferirsi assieme alla madre Nina nella vecchia casa di famiglia chiamata Keyhouse. Come scopriranno poco dopo il loro arrivo, l’abitazione ancestrale è piena zeppa di chiavi magiche che, in un modo o nell’altro, potrebbero essere legate all’omicidio dell’uomo. Il tempo passa e i tre, affascinati dalle chiavi, studiano i loro singolari poteri. Proprio quando si accorgono di essere vicini alla soluzione, un misterioso e feroce demone si risveglia. Farà di tutto per mettere le mani sulle chiavi

Il cast

Faranno parte del cast di Locke and Key Darby Stanchfield (Scandal), Jackson Robert Scott (IT and IT 2), Connor Jessup (American Crime), Emilia Jones (Horrible Histories), Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs), Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet, Griffin Gluck (American Vandal) e infine Coby Bird.

La serie televisiva è tratta dall’omonima serie a fumetti creata dallo scrittore Joe Hill, autore di romanzi quali La scatola a forma di cuore, NOS4A2, La vendetta del diavolo e The Fireman, e dal disegnatore Gabriel Rodriguez. Negli Stati Uniti è pubblicata dall’editore IDW; in Italia, invece, è edita in volumi brossurati da Magic Press.

Composta da un totale di dieci episodi, Locke and Key debutterà su Netflix il 7 febbraio 2020.