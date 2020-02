Locke & Key avrà un crossover a fumetti con Sandman

Locke & Key è recentemente salito agli onori delle cronache grazie al debutto della serie televisiva Netflix. Quest’opera, realizzata da Joe Hill (pseudonimo adottato dal figlio di Stephen King) con i disegni di Gabriel Rodriguez sarà ora al centro di un crossover davvero speciale. È recente infatti l’annuncio di un incontro tra l’universo di Locke & Key e quello del leggendario fumetto di Neil Gaiman Sandman.

La rivelazione è avvenuta tramite un filmato pubblicato sui canali social di IDW, casa editrice dell’opera di Hill e Rodriguez. Qui vediamo piano piano comporsi la copertina del primo albo dell’evento, che si intitolerà Locke & Key: Hell & Gone. Al centro si trova la chiave per l’Inferno, ripresa direttamente dalle storie dell’universo di Sandman. Come si può vedere, insieme al logo di IDW si trova anche quello di DC Comics, che pubblica appunto la serie di Gaiman, che collaborerà per questo nuovo progetto.

If you think you can unlock the gates of hell and just invite yourself in, you must be dreaming. Coming October 2020: @joe_hill and @GR_comics will debut LOCKE & KEY: HELL & GONE – A SANDMAN UNIVERSE Crossover Event, courtesy of @IDWPublishing and @DCComics. pic.twitter.com/b9I9e3Sa0h

