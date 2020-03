Locke & Key tornerà con una nuova stagione

Netflix ha annunciato che Locke & Key tornerà con una seconda stagione. La serie soprannaturale è basata sull’omonimo fumetto scritto da Joe Hill e disegnato da Gabriel Rodríguez. Gli showrunner e produttori esecutivi Carlton Cuse e Meredith Averill hanno commentato il rinnovo in un comunicato. “Siamo molto emozionati all’idea di continuare il viaggio di Locke & Key insieme a tutti i nostri meravigliosi collaboratori”, si legge. Per poi aggiungere: “Siamo grati a Netflix per tutto il suo supporto, soprattutto in questo momento difficile, e non vediamo l’ora di mostrarvi l’eccitante prossimo capitolo della nostra storia”.

Anche Brian Wright, vice presidente della divisione serie originali di Netflix, ha voluto dire la sua. “Locke & Key ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con tutti i suoi colpi di scena”. Una scelta obbligata: “Siamo estremamente orgogliosi di essere stati parte di questa spettacolare serie tv e siamo impazienti di vedere ciò che Carlton Cuse, Meredith Averill e il team creativo al completo hanno in serbo per la seconda stagione”.

La serie è basata sul fumetto scritto da Joe Hill

La prima stagione ha fatto il suo debutto lo scorso 7 febbraio. Creata da Joe Hill sulla sua omonima serie di comic book, Locke & Key narra la storia di tre fratelli. Dopo il macabro assassinio del padre, si trasferiscono nella loro casa ancestrale in Massachusetts. Il loro obiettivo è quello di scoprire che la casa ha chiavi magiche che danno loro una vasta gamma di poteri e abilità. Quello che non sanno, però, è che anche un demone vuole le chiavi e non si fermerà davanti a nulla per ottenerle.

Le riprese principali della serie si sono svolte dall’11 febbraio al 5 luglio 2019 a Toronto e a Lunenburg, cittadina della Nuova Scozia. Nel dicembre 2019 Netflix ha annunciato che la serie sarebbe stata rilasciata il 7 febbraio 2020. L’8 gennaio 2020 Netflix ha rilasciato il primo trailer.