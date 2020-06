Logan Lerman tornerebbe per il nuovo Percy Jackson?

La saga di libri di Percy Jackson sarà presto adattata in una serie TV per Disney+. Lo ha rivelato l’autore dei romanzi Rick Riordan che si è anche successivamente espresso sulla precedente trasposizione cinematografica, con parole non molto positive. Tuttavia c’è un elemento di quella versione che potrebbe tornare. Si tratta proprio di Percy Jackson, alias Logan Lerman, che i fan rivorrebbero in un ruolo nuovo. Ma cosa ne pensa lui?

Logan Lerman disponibile a tornare nel nuovo Percy Jackson

L’idea dei fan, che hanno lanciato anche una campagna social a riguardo, è che l’ex-protagonista torni nel ruolo di Poseidone. Una parte che ha un ruolo di rilievo nella storia e che sarebbe decisamente interessante se fosse interpretata proprio da Lerman. In un’intervista, l’attore ha parlato proprio di questa nuova attenzione sul franchise:

“Onestamente, sono impressionato dalla cosa e sono onorato dal fatto che le persone parlino ancora della serie di Percy Jackson. Sì, ho visto [che ne stanno facendo un nuovo adattamento]. Ovviamente ho letto cose, sono chiuso in casa con il mio telefono, per cui è ovvio che l’abbia letto“.

Quando gli è stato chiesto se sarebbe disponibile a tornare nello show Disney+ nei panni di Poseidone, ha risposto così:

“Sì, potenzialmente, dipende. È davvero presto ora sai. Di solito si parte con un annuncio come questo per progetti molto grandi. Quindi hanno annunciato lo sviluppo dello show. Non so quando saranno pronti a farlo. Devono approvare le sceneggiature, il budget e poi fare il casting. Fare tutte queste cose. Quindi potrebbe passare ancora molto tempo per loro, sai. Sono curioso di sapere se ci sarà un ruolo che sia interessante per me o qualcosa di simile. Sicuramente lo prenderei in considerazione“.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Logan Lerman nel mondo di Percy Jackson?