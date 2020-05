Logan – The Wolverine: svelata la scena di apertura alternativa...

Il regista di Logan – The Wolverine, James Mangold, ha condiviso materiale inedito del film tra cui una scena alternativa di apertura. Il video ricrea la sanguinosa battaglia di Logan con un gruppo di motociclisti. La scena termina con due criminali sopravvissuti che scappano via mentre Logan li insegue. Il filmato iniziale di Logan non solo mette in mostra l’età avanzata di Wolverine e il fattore di guarigione fallimentare, ma traccia anche il tono del film. Il video ci fa intuire la passione del cast e della troupe coinvolti, poiché è chiaro che volevano assicurarsi che le lotte nel film avessero un peso e fossero brutali.

And here is the video viz for the opening scene that Garret Warren (stunts / 2U) & his team & myself put together in prep. #Logan #QuarantineWatchParty @ComicBook

I had to repost, the previous post had the wrong viz! pic.twitter.com/w2At0wteY9

— Mangold (@mang0ld) May 27, 2020