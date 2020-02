Loki: Gugu Mbatha-Raw nel cast della serie Disney+

Arriva una new entry per una delle più attese serie TV Marvel che debutterà il prossimo anno su Disney+. Stiamo parlando di Loki, show incentrato sul Dio degli Inganni, che accoglie nel suo cast Gugu Mbatha-Raw. Un’aggiunta apparentemente in corso di riprese, per un ruolo che però avrà un certo peso nella storia raccontata. Questo almeno è quanto trapela dai report finora disponibili.

Loki, Gugu Mbatha-Raw si aggiunge al cast dello show

Come spesso capita per il mondo Marvel infatti, non ci sono informazioni dettagliate su quale sarà il personaggio interpretato da Gugu Mbatha-Raw. Tuttavia pare che si tratti di una parte piuttosto rilevante, tanto che il primo report suggerisce possa essere la protagonista femminile dello show. Alcuni rumor sottolineano come questo personaggio misterioso dovrebbe comparire in tutti e sei gli episodi di Loki.

La serie TV, che sarà una la prima a debuttare su Disney+ il prossimo anno, si è recentemente mostrata per pochissimi secondi nell’atteso spot del Super Bowl dedicato proprio a questi progetti. A comparire era il protagonista Loki, con Tom Hiddleston nel ruolo ancora una volta. Poco più di un’immagine, che però ha lanciato innumerevoli fan theories, grazie alla presenza del logo della Time Variance Authority sulla tuta del personaggio.

Questo sembra confermare definitivamente le ipotesi di una serie di viaggi temporali al centro dello show. Dopotutto il Loki che comparirà sarà egli stesso frutto di un trasferimento nel passato. Non sarà infatti lo stesso Dio degli Inganni che abbiamo seguito in questi anni, bensì la sua versione alternativa, sfuggita alla cattura dopo la Battaglia di New York nella timeline creatasi in Avengers: Endgame.

Voi cosa ne pensate? Quale credete possa essere il personaggio interpretato da Gugu Mbatha-Raw in Loki? E cosa vi aspettate da questo show?

Loki arriverà su Disney+ nella primavera del 2021, seguendo il debutto di WandaVision.