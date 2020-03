Loki introdurrà l’Incantatrice?

La produzione della serie Loki di Disney + è ancora nelle fasi iniziali. Intanto, secondo un tweet pubblicato da Jacob Fisher di Discussing Film, una giovane Sylvie Luston starebbe per unirsi allo show. Notizia che verrebbe confermata anche dalla lista del cast su IMDB Pro, un servizio che può essere modificato solo da utenti verificati. Qui la giovane attrice Cailey Fleming viene indicata come interprete della “giovane Sylvie”. Nonostante tali indizi, è presto per dare certezza a questo che, ad ora, rimane un rumor.

Looks like Sylvie Luston/Enchantress will be in the Disney+ LOKI series according to this addition on @imdbpro. pic.twitter.com/ki4WKbA4Vy — Jacob (@CinematicBanter) March 4, 2020

Sylvie Luston è conosciuta nei fumetti come la seconda incantatrice ma, a differenza di Amora, l’incantatrice originale, Sylvie non è un’asgardiana con abilità acquisite in maniera naturale. Al personaggio sono state date abilità magiche dallo stesso God of Mischief.

In Loki il primo personaggio transgender?

Loki avrà forse il primo personaggio transgender del Marvel Cinematic Universe. Secondo il sito The Illuminerdi, la Marvel vorrebbe introdurre Sera, un angelo privo di ali. Sempre secondo la fonte, il personaggio potrebbe avere in futuro anche un film dedicato. Per chi non la conoscesse, Sera è stata introdotta nel fumetto del 2015 Angela: Asgard’s Assassins #1. Il personaggio è un Anchorite, una rara specie di angeli: privi di ali, nati tutti con caratteri biologici maschili.

Sera tuttavia si identifica come donna. Nei fumetti è stata salvata da Angela, la sorella di Thor, e le due si sono sposate. A dicembre 2019, Kevin Feige aveva dichiarato l’intenzione della Marvel di includere più personaggi rappresentanti di minoranze, fra cui quella LGBTQ. Resta da vedere se la serie di Loki ci presenterà il primo personaggio transgender del mondo Marvel, e se questo sarà davvero Sera. La serie dovrebbe uscire a primavera 2021, ovviamente su Disney+.