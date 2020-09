Loki: una delle star conferma la ripresa della produzione

Dopo essere state sospese per mesi a causa della pandemia di coronavirus, le varie produzioni dei Marvel Studios stanno finalmente tornando attive. The Falcon and the Winter Soldier ha le telecamere accese ad Atlanta, WandaVision si sta preparando per il suo debutto su Disney+ entro la fine dell’anno e ora sembra che la serie TV di Loki stia riprendendo la produzione. Durante una recente intervista con Forbes sul suo nuovo film Misbehavior, Gugu Mbatha-Raw ha confermato che lei e il resto del cast di Loki sono tornati al lavoro.

Mbatha Raw racconta il periodo della pandemia

“Ero nel mezzo delle riprese quando è avvenuta la pandemia, quindi ho avuto una vera pausa, ho dipinto e letto. Come tanti altri, sono stata a casa per molto tempo”, ha detto Mbatha Raw. “Non per fare luce sulla sofferenza in corso, ma in un certo senso è stata un’opportunità per me per avere una nuova prospettiva sulle cose. È un periodo di inattività che forse non avrei avuto, e ora sono grato di essere tornato al lavoro. È stato un viaggio per tutti, ma è tutto per un motivo in più e un bene più grande”.

Mbatha-Raw ha continuato dicendo che non le è stato permesso di parlare molto dei dettagli su Loki, poiché tutto ciò che fanno i Marvel Studios è un segreto. Ha aggiunto, tuttavia, che tutte le persone coinvolte nello spettacolo stavano facendo il possibile per stare al sicuro durante le riprese. “Ovviamente ho giurato di mantenere il segreto su tutto ciò che ha a che fare con Loki, ma è bello essere tornati“, ha detto. “Tutti stanno cercando di farlo nel modo più sicuro possibile date le circostanze, e ci si sente bene. Sono emozionata. È molto divertente e non vedo l’ora di vederlo”. Loki non ha ancora una data di uscita specifica, ma farà il suo debutto su Disney+ nel 2021. Sarà la terza serie TV dei Marvel Studios ad essere presentata in anteprima, dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.