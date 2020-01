Loki: le riprese della serie TV Disney+ partiranno prestissimo!

Tra le prime serie TV legate al MCU a essere annunciate per la piattaforma di streaming Disney+ si trova Loki. Lo show, incentrato sulle avventure della nemesi di Thor (negli anni diventato sempre più protagonista e meno villain ‘puro’) a quanto pare è a un livello piuttosto avanzato di preparazione. Stando infatti agli ultimi report degli insider, non manca molto all’effettivo inizio delle riprese!

Loki, la serie TV inizierà la produzione al via il prossimo 20 gennaio?

La notizia non è ufficiale, ma a quanto pare manca meno di una settimana al via. Le riprese dello show dovrebbero infatti partire il 20 gennaio, fra poco meno di una settimana. Si tratta di un fatto decisamente interessante perché offrirà la possibilità di scoprire qualche dettaglio ulteriore su questo progetto. Come spesso capita per i titoli Marvel Studios infatti, ancora non sono molte le informazioni disponibili sulla serie.

Quello che si sa è che vedremo tornare Tom Hiddleston nei panni di Loki, ma non dovrebbe trattarsi del villain che già conosciamo bene. Apparentemente dovrebbe trattarsi della versione che in Avengers: Endgame riusciva a impossessarsi del Tesseract e fuggire dopo gli eventi della Battaglia di New York.

Da qui, Loki dovrebbe lanciarsi in tante avventure differenti, attraversando non solo diverse location ma anche diverse epoche storiche. Nel corso dello show inoltre, il suo aspetto potrebbe cambiare. I report suggeriscono che Sophia Di Martino sarà chiamata a interpretare una versione femminile del personaggio, mentre sono emersi rumor della comparsa anche di una possibile incarnazione molto giovane.

La serie TV su Loki non sarà la prima ad arrivare su Disney+ legata al MCU. Prima del suo debutto (attualmente previsto per la primavera del 2021) ci sarà infatti spazio per altri due show. Il primo sarà The Falcon and the Winter Soldier, incentrato sugli omonimi personaggi, seguito subito da WandaVision.